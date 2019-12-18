Hastane personelinden huzurevine ziyaret

Altınova Devlet Hastanesi personeli, Paşakent Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Altınova Devlet Hastanesi Sosyal Komitesi, Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları kapsamında Yalova Paşakent Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Devlet Hastanesi çalışanları, huzurevini ziyaret ederek, yaşlılara moral verdi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ve sağlık durumları hakkında bilgi alan hastane personeli, yaşlılara çiçek takdim etti. Huzurevi sakinlerini yaşlı olarak değil tecrübeli olarak gördüklerini belirten hastane yetkilileri, “Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onlar bizim büyüklerimiz. Her zaman onların yanındayız. Onları annemiz, babamız gibi görüyoruz. Burada olmak bizi çok mutlu etti” dediler.

YALOVA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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