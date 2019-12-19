Termal’de yüzde 100 doluluk

Yalova’nın Termal ilçesinde yılbaşı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Termal Kaplıca İşletmesindeki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Yeni yıla Termal Kaplıcalarında girmek istetenler kelimenin tam anlamıyla birbirleriyle yarıştı. Haftalar öncesinden başlayan rezervasyonlarla Termal Kaplıcalarında yeni yıla 10 gün kala yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Bir çok vatandaş ise daha şimdiden tesisi gelmeye ve tesisin imkanlarından faydalanmaya başladı. Bu yıl diğer yıllara nazaran tam doluluk oranının biraz daha erken yakalandığını belirten tesis yetkilileri, “Yılbaşını Termal’de karşılamak isteyen vatandaşlarımız haftalar öncesinden yer ayırtmaya başlamışlardı. Bu sene diğer yıllara nazaran daha fazla talep var. Zira yeni yıla 10 gün kalmasına rağmen yüzde 100 doluluk oranını yakaladık. Bizde işletme olarak hazırlıklarımızı tamamladık” dediler.

YALOVA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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