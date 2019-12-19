Temmuza kadar Yalova’da minibüse zam yok

Yalova Minibüsçüler Odası Başkanı Erhan Baş, minibüs ücretlerine temmuz ayına kadar zam yapılmayacağını duyurdu.

Minibüsçüler Odası Başkanı Erhan Baş, Belediye Meclis Üyesi ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Oktay Tunç, Belediye Meclis üyesi ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Sefer Keskin, toplu taşıma ve gündemde olan konuları hakkında genel değerlendirmeler yapmak üzere Belediye Başkanı Vefa Salman’ı makamında ziyaret etti. Kentin ulaşımı ile ilgili ana problemler görüşüldükten sonra son günlerde ulaşım ücretlerine yapılması talep edilen fiyat artışı konusu gündeme getirildi. Başkan Salman konu ile ilgili olarak, “Ülke ekonomisi, işsizlik ve şehrin gerçekleri düşünüldüğünde bu zammın vatandaşın masraflarının yoğun olduğu kış aylarında yapılmaması, okulların kapalı olduğu temmuz ayından itibaren bu konunun tekrar görüşülmesi kanaatindeyim. Öğrencilerin ve ailelerinin yoğun olarak kış aylarında okul ulaşımlarında kullandığı minibüslerin ücret artışları kent gündeminde olumsuz olarak algılanacak. Aile bütçelerinin bir süre daha olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmeli. Ülkenin içinden geçtiği bu ekonomik sıkıntılı dönemden bir an önce kurtulmasını diliyorum” dedi.

Başkan Salman’ın konuyu öteleme teklifi sonrasında konun paydaşları bu talebi onayladı ve minibüs ücretlerine yapılması planlanan zam ertelendi.

YALOVA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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