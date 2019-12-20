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Yalova 7.6 depremle sarsıldı 8 bina yerle bir oldu

İHA

Yalova güne deprem tatbikatıyla uyandı. Senaryo gereği 7,6 büyüklüğünde deprem Yalova'yı vurdu. 8 bin binanın etkilendiği depremde AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti. Afet Koordinasyon Kurulu da Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.

Yalova 7.6 depremle sarsıldı 8 bina yerle bir oldu

Yalova güne deprem tatbikatıyla uyandı. Senaryo gereği 7,6 büyüklüğünde deprem Yalova’yı vurdu. 8 bin binanın etkilendiği depremde AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti. Afet Koordinasyon Kurulu da Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.
Yalova’da geniş çaplı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin senaryo olarak kullanıldığı deprem, sabah saat 09.20’de başladı. Depreminin hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’nde Vali Muammer Erol başkanlığında Afet Koordinasyon Kurulu toplandı. Depremden sonra çok sayıda kurul üyesi de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne giderek toplantıya katıldı. En kötü ihtimalin göze alınarak yapılan tatbikat gereği Yalova merkez ve ilçelerinde toplam 8 bina yıkıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi’nde Vali Muammer Erol, kentteki gelişmeleri takip etti. Vali Erol, 7,6 büyüklüğünde olduğu farz edilen bir depremin tatbikat çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek şöyle konuştu:
“Senaryoya göre 7,6 büyüklüğündeki depremden biz ve bizimle birlikte doğal olarak İstanbul ve yakın çevremiz Bursa’nın da etkilendiği, bize yardım ve destekte bulunamayacak şekilde etkilendiğini biliyoruz. Deprem tatbikatı, ilgili birimlerin en kısa sürede harekete geçmelerini sağlamak için yapılıyor. Şu an itibariyle izleyebildiğimiz eksiklik aksaklık ve temin edilmesi gereken malzemeyle ilgili gerekli tespitlerimizi de bu tatbikat vesilesiyle yeniliyoruz. Ekiplerimizin başkanlarının tamamı şu anda Afet Koordinasyon Kurulunda. Arazide de hem emniyet, hem itfaiye ve sağlık birimleri işlerinin başındalar”.
Deprem senaryosunun olabilecek en kötü ihtimaller göz alınarak yapıldığını ifade eden Erol, “7,6 ağır bir deprem. Olabilecek en yüksek ihtimal. Beklediğimiz Çınarcık fay hattı üstünde bir deprem senaryosu. İstanbul da etkileniyor. Belki de bizden daha fazla etkileniyor. Bizim burada asıl test etmek istediğimiz, haberi aldıktan sonra çalışması gereken mekanizmaların görevlerinin başında olup olmayacakları ve bunların hareket kabiliyetleri. Ulaşım ve iletişim manasında enkaza ve yaralılara erişme noktasında, hem de haberleşme noktasında, ulaşım ve iletişimle ilgili problemlerin tespiti ve halledilmesi öncelik taşıyor. Bunun hemen sonrasında güvenlik meseleleri ön plana gelir. Daha sonrasında acil kurtarma ve yardım faaliyetleri. Depremden hemen sonra, depremle birlikte kapalı mekanlardaki özellikle de toplu insanların bulunduğu, okullar başta olmak üzere mekanlardaki insanların boşaltılması senaryosunun doğru dürüst uygulanıp uygulanmadığını test ediyoruz. Sonunda karnemizi göreceğiz” diye konuştu.

YALOVA

20 Aralık 2019 Cuma

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