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Dev orkinos balığı kıyıya vurdu Sabah sahilde yürüyen vatandaşlar gözlerine inanamadı

İHA

Yalova'da kıyıya vuran 70 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı. Balık, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerince sahilden alındı.

Dev orkinos balığı kıyıya vurdu Sabah sahilde yürüyen vatandaşlar gözlerine inanamadı

Yalova'da kıyıya vuran 70 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı. Balık, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerince sahilden alındı.
Çiftlikköy'de kum plajı mevkiinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki orkinosu kıyıya çekmeye çalışan vatandaşlar, balığı yerinden kıpırdatamadı. Okyanus ve derin su balığı orkinosun Çiftlikköy sahiline nasıl geldiği bilinmiyor. Balığı yerinden kıpırdatamayan vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesine haber verdi. Balık belediye ekipleri tarafından sahilden alındı.

YALOVA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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