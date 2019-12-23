Panjin’le kardeş şehir ilişkileri askıya alındı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Çin’in Doğu Türkistan’da Türklere uyguladığı işkenceler sebebiyle Çin’in Panjin şehri ile olan kardeş şehir ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

Türkiye’de Çin’e karşı ilk somut adım Yalova Belediyesi’nden geldi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Panjin ile sürdürülen kardeş şehir münasebetlerini dondurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan vefa Salman, “Çin’de Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin gördüğü eziyet, işkence, baskı, dayatma, adına ne derseniz deyin artık dayanılmaz boyuta geldi. Oradaki insanlar seslerini de duyuramıyorlar. Biz de oraya gidemediğimiz için hiçbir şey yapamıyoruz. Yalova’nın Çin’de kardeş şehri var. Çin’in Panjin şehri ile Yalova yıllar önce kardeş şehir oldu. Panjin Yalova’nın ilk kardeş şehirlerinden birisidir. Ben Yalova Belediye Başkanı olarak Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı eziyetlere tepki olarak, Uygur Türklerinin hayat şartları insani seviyeye gelene kadar, bir Çinli kalitesinde hayatlarını idame ettirene kadar Panjin ile kardeş şehir ilişkilerimizi askıya aldım. Ne onları her hangi bir faaliyet için Yalova’ya davet edeceğim, ne de onların bir davetine icabet edeceğim. İlişkileri olumlu şartlar oluşana kadar askıda tutmaya devam edeceğim” dedi.

YALOVA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:45

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