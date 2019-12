Erkoç: "242 bin TL’lik bütçe ile dev takımlara kafa tutuyoruz" YOSK 15. yılını kutluyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğu kovalayan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) yönetimi ilk yarı değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’yi Avrupa’da temsil edeceklerinin altını çizen YOSK Başkanı Alpaslan Erkoç, 242 bin TL bütçe ile yola çıktıklarını ve 1. Lig'de Türkiye’nin dev bütçeli takımlarına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Erkoç, ”Ligin ilk yarısı bitti. Salonun tadilatı sebebiyle 11 maçımızın tamamını deplasmanda oynadık. Engelli kardeşlerimiz dinlenmeden maça çıktılar. YOSK bu yıl 15. senesine giriyor. Kulübümüz, ilimizi ve ülkemizi dünyanın her yerinde temsil edecektir. Tarihimizde bir ilki yaşıyoruz. 12 engelli sporcumuzun da tamamı Yalovalı. Bunun gururunu yaşıyorum. Yalova’nın kendi çocuklarıyla, kendi yetiştirdiği antrenörle beraber ilk yarıyı dördüncü bitirdik. Sadece kendi yetiştirdiğinizle olmuyor. Dışarıdan da takviye gerekiyor. İkinci yarıda ligi ilk 3’te bitirip Süper Lig’e çıkarak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi yenecek kadromuz olacaktır. YOSK’un bütçesi 242 bin TL. Bu rakamın birinci kalemini Avrupa oluşturuyor. 110 bin TL’yi İtalya ve üst turdaki Almanya ya da İspanya oluşturacak. Türkiye ligi deplasmanını 30 bin TL’lik konaklama bütçesiyle bitirdik. Deplasman giderimizin 17 bin TL’lik kısmını KKTC deplasmanına harcadık. Diğer 13 bin TL’lik kısmı da ülkemiz içindeki deplasmanlarda harcadık. Kısıtlı imkanlarla deplasmanlarımızı bitirdik. 102 bin TL’yi de kısıtlı kadromuzdaki oyuncularımıza dağıttık. Şu anda da sporcularımızın yarı alacağı bulunmakta. Dünyanın en zor işini yapıyoruz. Ligimizde büyük sponsor desteği alan takımlarla mücadele ediyoruz. Beni en çok mutlu eden, Yalova bizden çok şey bekliyor. İnsanlarımızın bizim maçlarımızı merak ederek bizleri araması bize mutluluk veriyor. Kısıtlı imkanlarla büyük işler yapıyoruz. Bu isteği bitirmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde hocamızla da görüştük. İki dünya yıldızı oyuncu var listemizde; ancak bunlardan sadece birini alabilecek bütçemiz var. İkinci devre için yerli ya da yabancı olabilir; bir oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Süper Lig’e çıkacağımıza inanıyorum. Yarım kalan serüvenimizi başarıyla tamamlayacağız. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarla Avrupa’da ülkemizi temsil edeceğiz. Bu bize ayrı bir gurur veriyor. Avrupa’dan da kupayla dönmek istiyoruz. Bunu daha önce yapmıştık, yine yapmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden 45 takım varsa bir tanesi de YOSK. Ayrıca Avrupa’dan her yıl bize düzenlenecek olan turnuva için davet geliyor. 102 bin TL’lik bütçeyle Avrupa’yı sallayacağız. İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek Euro Cup’ta tur atlayacağımıza inanıyoruz. Sonraki hedefimiz Almanya’nın Münih şehrine giderek oradan da kupa getirmek" diye konuştu.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Milli Takımı ve YOSK’un antrenörü Murat Saltan, ”Alpaslan başkanın bizdeki emeği büyük. Onun katkısı olmasa direncimiz yüksek olmazdı. İlk yarı tam istediğimiz gibi geçmedi ama beklediğimiz noktadayız. Çünkü ilk yarıdaki 11 maçın 11’ini de deplasmanda oynadık. Bu da sporcularımızda performans düşüklüğü oluşturuyor. Bunun farkındaydık ve böyle gideceğini biliyorduk. İkinci devre için takımımızın kimyasını bozmayacak şekilde hem ligde hem Avrupa kupalarında bize katkı sağlayabilecek oyuncu listesi verdim. Başkanımız da 1 oyuncu sözü verdi. Çünkü ihtiyacımız var. Biz sadece direnç olarak güçlü takımlarla karşılaşmıyoruz. Aynı zamanda ekonomik güce sahip takımlarla mücadele ediyoruz. Ligde bizimle birlikte ilk 3 kovalayan takımların ikinci sponsorları var. Bu kadar yüksek bütçeli takımlara karşı direnç göstermemiz de başarı. Bir takviye ile kendimizi Süper Lig’e atacağımızı biliyoruz. 1315 Mart tarihleri arasında Roma’da Euro Cup 2 turnuvasına gideceğiz. Bu eleme ayağı. Burada kendimizi ilk iki içinde bulursak Münih’e finallere gideceğiz. O da 2627 Nisan tarihlerinde olacak. YOSK için Avrupa kupaları her zaman bizim ikinci ayağımız olmuştur. Bunu da geçmişte kazandığımız galibiyetlerle elde ettik. Bundan 5 sene önce başladığımız Avrupa serüvenimizde aldığımız puanlarla buralara geldik. Bugün Süper Lig’de herhangi bir takım ‘biz Avrupa kupasına gitmek istiyoruz’ dediğinde uluslar arası federasyon o takımı almıyor. Çünkü Avrupa kupası puanı yok. Ancak YOSK’un Avrupa kupası puanı var. Bugünlere kendi tırnaklarını kazıyarak gelen bir takım var. Altyapıya da büyük önem veriyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza başladık. Engelli bireyleri sporla tanıştırmaya ve onları spora kazandırmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili rehberlik araştırma merkezi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun ortak protokolü çerçevesinde; Yalova genelindeki bir taramayla sporcu altyapısı oluşturmak için 2020 yılı Şubat ayında projeye başlıyoruz. Bu sayede YOSK, milli takıma sporcu yetiştiren bir fabrikaya dönüşecek” şeklinde konuştu.



“Yalova’yı temsil ediyoruz”

YOSK’un milli yıldızı Şuayip Kablan, ”Şehrimizi Türkiye’de, daha sonra da ülkemizi dünyada temsil eden takımız. Dışarıdan oyuncumuz yok. 12 oyuncumuzun da hepsi Yalova’da yaşıyor. Bizler çoğu zaman ailelerimizden fedakarlık gösterip sabah çalışan, akşam antrenman yapan sporcularız. Belki dışarıdan basit gözükebilir ama bunlar gerçekten de zaman alan şeyler. Bu sezonun ilk yarısında hafta içi full idman yapıp, hafta sonunu seyahatle geçirerek 11 haftalık bir deplasman periyodu izledik. Bu insanüstü bir mücadele. Bu da bizi yordu ve son haftalarda istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ancak bunları telafi edeceğiz. Bundan sonraki bütün maçlarımızı Yalova’da oynayacağız. Yaşadığımız sıkıntıyı aşacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig öncelikli hedef. Bu güce de sahibiz. Avrupa ayağımız var. Önce Roma’ya gideceğiz. Orada sıralamadaki durumumuza göre Almanya ya da İspanya’ya finallere gideceğiz. Ligin ikinci yarısında burada yapacağımız 11 maçta da Yalova halkını salonda tribünlerde görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

