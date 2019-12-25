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İnsan Kaynakları Platformu toplandı İKP 2020'de işsizliği azaltacak

İHA

İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan İnsan Kaynakları Platformu'nun tanıtımı ve Yalova'da istihdama katkı sunan firmalara teşekkür belgesi verilmesi programı gerçekleştirildi.

İnsan Kaynakları Platformu toplandı İKP 2020'de işsizliği azaltacak

İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan İnsan Kaynakları Platformu’nun tanıtımı ve Yalova’da istihdama katkı sunan firmalara teşekkür belgesi verilmesi programı gerçekleştirildi.
Bir otaldeki programa Yalova Valisi Muammer Erol, Üniversite Rektörü Porf. Dr Suat Cebeci, İşkur il Müdürü Erhan Dede, YTSO başkanı Tahsin Becan, YESOB Başkanı Hüseyin Çetin, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, SGK il müdürü Mehmet Salih Aydın, kurum müdürleri ve istihdam oluşturan firma temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını İŞKUR Müdürü Erhan Dede yaptı. 2020 yılında faaliyete geçecek olan platform hakkında bilgi veren Dede, “İŞKUR’un gelişen vizyonu çerçevesinde, iş piyasasının ihtiyaçlarına yönelik farklı çalışmaları devreye sokmaktayız. Bu anlamda İnsan Kaynakları Platformu kamu ve özel sektörün işbirliğinin ilimizdeki iyi uygulama örneklerinden birisi olmaktadır. Sahadaki işleyişini görmeden yerelde istihdam çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların eksik kalacağını bilerek istihdamda öncü sektör temsilcilerimizin katılımı ile üniversitelerimiz, odalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği kurarak hayata geçireceğimiz İK Platformunun istihdam çalışmalarımıza yön vereceğini düşünmekteyiz” dedi.
Dede’nin ardından kürsüye gelen Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, "Biz zaman zaman İŞKUR ve SGK müdürümüzle birlikte istihdam sağlayan işletmeleri ziyaret ediyoruz. Onlar bu ziyaretlerden çok mutlu oluyorlar. Bizim de eksikliklerimiz vardı. Biz de kendimizi bu anlamda tamamlamış olduk. Gittiğimiz her yerde de şunu rica ettik; Yalova yazlık bir yerdi. Ama Yalova artık yılın 12 ayı ve günün 24 saati çalışan bir il haline geldi. Köprünün yapılması sonrasında 3 büyük metropolün ortasında bulunması sebebiyle de geleceği çok parlak bir il. Ama maalesef kamu yatırımları bakımından en sondan gelen illerden birisi de Yalova ili. Bu anlamda işveren pozisyonundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yalova yaz aylarında işlerin 2 katı arttığı bir ildir. Bu ekonomik zorlukların da yaşandığı günümüzde yeni çalışan almak hiç de kolay değil. Önemli olan çalışanların işine son vermeden yola devam edebilmek. Buna rağmen yazın alacağınız elemanları şimdiden işe alın yetiştirin. Bunları nasılsa yazın alacaksınız dediğimiz işletmeler bizi kırmadılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Yalova bu anlayışla Marmara bölgesinde istihdam anlamında 1. oldu. Buna katkı sunan herkesi kutluyorum” diye konuştu.
Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de programa katılanlara hitap etti. Soygüzel konuşmasında, “İstihdamın arttırılması ile ilgili sadece kamunun değil özel sektöründe buna dahil edilmesi politika değişikliklerinin başında geliyor. Özellikle bugün aramızda bulunan özel sektör temsilcilerine ve ilimizde istihdamın arttırılmasından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Yalova’da OSB’lerin de kurulması ile birlikte ciddi bir istihdam artışı yaşayacağız. Bu istihdam artışı ile birlikte yaşanacak yoğun bir göç yaşanacağını ve bunun ilimize sosyal etkilerinin olacağını da öngörüyoruz. Ben bizlerin bu sürece de hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsan Kaynakları Platformunun kamu ve özel sektör temsilcileri ile bu konuda da iş birliği yapmasının büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Yalova’da en çok istihdam sağlayan, istihdama yönelik eğitimler veren firmalara da teşekkür belgeleri verildi. Belge töreni sonrasında ise 2019 yılı Yalova İş Gücü Piyasası Araştırması sonuçları paylaşıldı. Programda firma yetkilileri de İK Platformundan beklentilerini dile getirdiler.

YALOVA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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