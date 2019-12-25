Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yalova ziyareti

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor´da teknik direktör Aykut Kocaman, eşi Arzu Kocaman ile birlikte Yalova´yı ziyaret etti.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yalova Belediye Başkanı Vefa Başkan Salman ile birlikte kentte kısa bir şehir turu yaptı. Belediyeye gelişinde konuğunu kapıda karşılayan Başkan Salman, Kocaman´a belediye çalışmaları, Yalova Belediyespor ve Yalovaspor hakkında bilgi verdi. Ardından Salman, Kocaman´a çeşitli hediyeler takdim etti. Makam ziyareti sonrası Başkan Vefa Salman ile Aykut Kocaman kısa bir Yalova turu gerçekleştirdi. Tur kapsamında önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün kente mirası olan çevre abidesi Yürüyen Köşk, ardından Kent Müzesi, Kağıt Müzesi ve Amatör Evi gezildi.

YÜRÜYEN KÖŞK VE KAĞIT MÜZESİ'NE HAYRAN KALDI

Başkan Salman, ziyarette asırlık çınar ağacı ve Yürüyen Köşk´ün meşhur hikayesini Kocaman´a anlattı. Ardından Kocaman´a köşkü gezdiren Salman, kıymetli eşyalar, Atatürk´ün annesi Zübeyde Hanım tarafından hazırlanan çeyizlik eşya ve ilk olarak Türkçe 'Sahibinin Sesi' ismiyle hazırlanıp Ata´ya hediye edilen ahşap gramofon ve tablolar hakkında bilgiler verdi. Atatürk´ün Yalova´daki mütevazı iki katlı evi Yürüyen Köşk´e Aykut Kocaman hayran kaldı. Ziyarette Atatürk´ün gramofonunun çalıştığını gören Kocaman, Başkan Salman´a yaptığı düzenlemeler için teşekkür etti. Ardından Kağıt Müzesi´ni ziyarete giden Kocaman, çimden ve memleketi Sakarya´dan getirilen ağaçlarla yapılan kağıttan özel hediye için ayrıca teşekkür etti.

AMATÖR EVİ İÇİN FORMA SÖZÜ

Başkan Vefa Salman ve Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yalova Belediyesi tarafından bu yıl açılışı gerçekleştirilen Amatör Evi´ni de ziyaret etti. Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul ve yöneticiler, Başkan Salman ve Kocaman´ı kapıda karşıladı. Ziyarette Kocaman, eski formasını hediye için Erbul´a söz verdi. Kocaman, Amatör Evi´ni Yalova´ya kazandıran Başkan Salman´a ve futbola gönül vermiş tüm yöneticilere teşekkür etti. Ziyaret sonrasında Amatör Evi önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve eşi Arzu Kocaman, Yalova´dan ayrılırken Başkan Vefa Salman ile eşi Dilek Salman´a misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



YALOVA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:46

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