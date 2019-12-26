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Yeni yıl için tatilcilerin adresi termal oteller

DHA

  YENİ yıla çok az bir zaman kala yılbaşı için tatil planları yapılmaya başlandı. Tatil seçenekleri arasında İstanbul´a en yakın termal su olma özelliğini taşıyan Yalova´nın Termal ilçesi ise yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Karaderili Şirketler Grubunun Yalova Termal ilçesine bulunan 2200 yatak kapasiteli termal oteli Terma City Ceo´su Tevfik Talas yaptığı açıklamada, yeni yıla yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Otellerinde şu anda yüzde 70-75 seviyesinde rezervasyonların mevcut olduğunu kaydeden Talas, "Bu haftaki rezervasyonlarla...

  YENİ yıla çok az bir zaman kala yılbaşı için tatil planları yapılmaya başlandı. Tatil seçenekleri arasında İstanbul´a en yakın termal su olma özelliğini taşıyan Yalova´nın Termal ilçesi ise yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Karaderili Şirketler Grubunun Yalova Termal ilçesine bulunan 2200 yatak kapasiteli termal oteli Terma City Ceo´su Tevfik Talas yaptığı açıklamada, yeni yıla yönelik rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Otellerinde şu anda yüzde 70-75 seviyesinde rezervasyonların mevcut olduğunu kaydeden Talas, "Bu haftaki rezervasyonlarla yeni yıl tatilini yüzde 95 -100 dolulukla geçireceğiz. Yeni yıl sebebi ile rezervasyonların yüzde 50 artış gösterdiğini görebiliyoruz. Tatil boyunca termal sularımızdan, 6 bin metrekare üzerine kurulu spa merkezimizden, çocuk eğlence merkezleri ve Termal ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir tatil geçirmek isteyen ailelerimiz için ayrıca özel yılbaşı organizasyonu hazırladık. Cem Özer´in sunuculuğunu yapacağı Terma City´nin yılbaşı programı öncesi yapılacak yılbaşı panayırı, çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri, yemek ve içme seçenekleri ve tüm sosyal donatılarımız ile yeni yıla hazırız" dedi.Yaz turizminin aksine, termal otellerin uygun fiyatlarıyla da öne çıktığını ve bu durumun tatilciler için bir avantaj olduğunu söyleyen Talas, "Terma City´e ulaşım gerek havayoluyla gerek kara yoluyla gerekse deniz yoluyla çok kolay. Doğru bölgede konumlanmış olmamız yurt dışı misafir anlamında elimizi çok güçlendiriyor. Otelimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Otelimize gelen talepten ve ilgiden mutluyuz. Tam kapasite olarak geçireceğimiz yeni yıl tatil dönemini Yalova´nın Termal ilçesinin 2200 yatak kapasitesiyle en büyük Termal Oteli olarak Termal ilçesinin yeni yıl rezervasyonlarının yüzde 50'sini karşılıyor ve katkı sağlıyor olmakla bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. 

YALOVA

26 Aralık 2019 Perşembe

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