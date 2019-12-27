Yalova’ya yeni fakülte müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova’ya yeni fakülte müjdesi

İHA

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin açılmasının onayının alındığı müjdesini verdi. Yeni fakülteyi yerleştirecek bina olmadığı için Yalova Meslek Yüksek Okulu'na yönelik karardan vaz geçilmesini isteyen Rektör Cebeci, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a da seslenerek, "Anlayış bekliyorum" dedi.

Yalova’ya yeni fakülte müjdesi

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin açılmasının onayının alındığı müjdesini verdi. Yeni fakülteyi yerleştirecek bina olmadığı için Yalova Meslek Yüksek Okulu’na yönelik karardan vaz geçilmesini isteyen Rektör Cebeci, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a da seslenerek, “Anlayış bekliyorum” dedi.
Yalova yeni bir fakülteye daha kavuşuyor. Müjdeli haber Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’den geldi. Cebeci İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin açılmasının onaylandığını duyurdu. Açılacak olan fakülte ile 1 yıl içerisinde Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri olmak üzere 2 yeni bölüm ve 1 fakültenin üniversiteye kazandırıldığını belirten Cebeci, bu fakültenin üniversitenin gelişimine çok ciddi katkı sunacağının altını çizdi.
“Anlayış bekliyorum”
Yeni fakülte için yer gerektiğine dikkat çeken Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Bu noktada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’dan da anlayış bekliyorum. Kendisi üniversitenin kurulmasından geliştirilmesine kadar her aşamasında gerek fikirleri ve gerekse destekleri ile yer almış birisidir. Eğitime verdiği önemi ortaya koyan birisidir. Dolayısıyla Başkan Salman’dan anlayış bekliyorum. Yalova Meslek Yüksek Okulu konusunda yardımını istiyorum. O okulun elimizden alınması belimizi kırıyor. Yeni Fakülteyi Safranyolu’ndaki bu binaya açacağız. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Yalova ve Yalova Üniversitesi, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için bu konuda destek bekliyorum. Gelin el ele verip Yalova Üniversitemizi hedeflenen o güzel yerlere birlikte getirelim” dedi.

YALOVA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:47
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl için tatilcilerin adresi termal oteller
YEREL HABERLER Yeni yıl için tatilcilerin adresi termal oteller
Belediye "Panjin" tabelasını dozerle yıktı
YEREL HABERLER Belediye "Panjin" tabelasını dozerle yıktı
Karaca Arboretum kapanıyor mu
YEREL HABERLER Karaca Arboretum kapanıyor mu
Yalova'da termal tesislere 1 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Yalova'da termal tesislere 1 milyon ziyaretçi
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yalova ziyareti
YEREL HABERLER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan Yalova ...
İnsan Kaynakları Platformu toplandı İKP 2020'de işsizliği azaltacak
YEREL HABERLER İnsan Kaynakları Platformu toplandı İKP 2020'de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X