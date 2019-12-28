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Minibüsüne yazdı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı

İHA

Kanser hastalığıyla mücadelesiyle tanınan ve geçtiğimiz Eylül ayında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay'ın "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" sözünü minibüsünün içine yazan şoför Özcan Erkul, sosyal medyada olumlu tepkiler alıyor.

Minibüsüne yazdı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı

Kanser hastalığıyla mücadelesiyle tanınan ve geçtiğimiz Eylül ayında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay’ın “Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim” sözünü minibüsünün içine yazan şoför Özcan Erkul, sosyal medyada olumlu tepkiler alıyor.
Kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay, “Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim” sözü Yalova’da bir minibüsçü tarafından yolcuların iniş yaptığı kapının önüne yazıldı. Yazı sosyal medyada gündeme oturdu.
20 Eylül 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Neslican Tay’ın yaşam mücadelesini herkesin bilmesi gerektiğini savunan minibüs şoförü Özcan Erkul, “Yani yeryüzünden çok güçlü bir kadın gitti. Tüm Türkiye de onu zaten kanserle verdiği savaştan dolayı tanımış oldu. Evet bedeni aramızda ayrıldı ama onun ruhunu yaşatmak için herkesin insanlığa öğretmiş olduğu umudu yaşatabilmek için ben de minibüsüme küçük bir yazısını yazdım. ‘Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim’ yazısı en güzel sözüydü. Her ne olursa olsun bize umudun olduğunu öğretti. Biz küçücük şeylerde bu kadar çabuk pes ederken o bacağının kesilmesinden, 3 kez kansere yakalanmasına rağmen hala pes edemeyişi, mesela en son attığı storyde sesi titreye titreye hala bir umudun olduğunu anlatıyordu, o umutla ameliyata, yoğun bakıma girdi” dedi.
Neslican Tay’ın bütün insanlara umut olduğunun altını çizen Erkul, minibüsüne binen kişilerin sosyal medyada hikayeler paylaştığını sözlerine ekleyerek, “Sosyal medya üzerinden tanındı zaten, kanserle verdiği savaştan. Minibüse binenler sürekli hikaye atıyor. Daha fazla kişinin görmesini sağlıyor. Bu benim için mutluluk veriyor. Herkesin onun verdiği savaşa tanık olmasını istiyorum. O yüzden bunun onun için yazdırdım. Bedeni aramızdan ayrıldı ama ruhunu yaşatacağız. Minibüsüme binenlerden güzel tepkiler alıyorum. Tanıyanlar daha da güzel tepkiler veriyorlar. Tanımayanlar da soruyor mesela ama anlatmıyorum, araştırın diyorum. Siz araştırın Neslican Tay’ın kim olduğunu? Araştıranlar bazen geri dönüş de yapıyor, teşekkür ederiz diye. Güzel tepkiler alıyorum. Bu insanların da onun savaşına şahit olduğunu göstererek mutlu oluyorum. Herkese umudun var olduğunu gösterdi.” İfadesini kullandı.

YALOVA

28 Aralık 2019 Cumartesi

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