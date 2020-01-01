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Uyuşturucu villalarına baskın Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler Kenevirler için ...

İHA

Yalova'nın Çiftlikköy ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerinde 2 ayrı villaya polis tarafından operasyon düzenlendi. Villa içerisinde oluşturulan seralarda çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Laboratuvar ortamı oluşturan uyuşturucu imalatçılarının Hint kenevirlerine şırınga ile özel ilaçlar enjekte ederek normalden daha hızlı gelişmelerini sağladıkları tespit edildi.

Uyuşturucu villalarına baskın Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler Kenevirler için laboratuvar kurup şırınga ile ilaç enjekte ettiler

Yalova’nın Çiftlikköy ve Kocaeli’nin Gölcük ilçelerinde 2 ayrı villaya polis tarafından operasyon düzenlendi. Villa içerisinde oluşturulan seralarda çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Laboratuvar ortamı oluşturan uyuşturucu imalatçılarının Hint kenevirlerine şırınga ile özel ilaçlar enjekte ederek normalden daha hızlı gelişmelerini sağladıkları tespit edildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, aldığı bir istihbarat üzerine Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir villayı teknik takibe aldı. Villaya girip çıkan şahısların tespitini gerçekleştiren ekipler hazırlıkların tamamlanması sonrasında harekete geçti. Villanın odalarının özel düzenekler sayesinde seraya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemede oldukça pahalı bir aydınlatma ve havalandırma sistemi kuran uyuşturucu imalatçılarının bununla da kalmayıp bir laboratuvar oluşturdukları tespit edildi. Laboratuvarda oluşturulan bazı karışımların şırınga ile bitkilere enjekte edildiği ve bu sayede bitkilerin normalden çok daha hızlı şekilde büyüdüğü öğrenildi.
İkinci villa Kocaeli’rde
Buradaki operasyondan elde edilen bilgiler neticesinde oluşturulan düzeneğin bir benzerinin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tutulan diğer bir villada bulunduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, villaya ortaklaşa operasyon gerçekleştirdiler. Buradaki operasyonda da bir sera ve Yalova’dakine benzer bir laboratuvar bulundu.
Abonelikleri mülk sahibi üzerinden yapıyorlardı
Uyuşturucu imalatçılarının villaları kiralarken tespit edilmemek için villaların doğalgaz, elektrik ve su aboneliklerinin mülk sahibi üzerinden yapılmış olmasına dikkat ettikleri öğrenildi. Villaların bir duvar ve köpekler vasıtası ile de korunduğu belirlendi.
Operasyonlarda S.S. (47), S.S. (38), K.Ö. (25) ve Y.S. (41) adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan S.S. ve Y.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.Ö. ve S.S’nin sorguları devam ediyor. Ayrıca operasyonda 2 villada 234 kök Hint keneviri, 581 gram esrar, 1 adet glock marka silah, 69 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet kartuş ele geçirildi.

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