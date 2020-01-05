Ercüment Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Çiçek Taksi, 7 Numara, Ekmek Teknesi gibi dizilerde rol alan tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, dün 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğan için memleketi Yalova'da, cenaze töreni düzenlendi. Çiftlikköy ilçesine bağlı kırsal İlyasköy Mahallesi'ndeki cenaze törenine, bazı sanatçı dostları, arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Ercüment Doğan, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.



YALOVA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.