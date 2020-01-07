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Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

İHA

Yalova'da 2019 verilerine göre toplam bin 29 çift evlenmek üzere başvuruda bulunurken, bin 79 vatandaş ise hayatını kaybetti.

Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

Yalova'da 2019 verilerine göre toplam bin 29 çift evlenmek üzere başvuruda bulunurken, bin 79 vatandaş ise hayatını kaybetti.
Evlendirme Memurluğuna başvuran bin 29 çiftten 933’nün nikah akdi gerçekleştirildi. Cenaze ve defin işlemleri için 2019 yılında 261’i il dışı, 323’ü köy, 485’i Merkez ve Paşakent Mezarlığı’na götürülmek üzere toplamda bin 79 vatandaş defnedildi. 2019 yılı verilerinde en dikkat çekici nokta ise hafta sonu nikahlarının sayısı azalırken, hafta içi nikahlarının sayılarında artış gözlendi. Yıl içerisinde hafta içi 511 çift, hafta sonu ise 422 çift dünya evine girdi.

Cenaze işlemleri ücretsiz hale geldi
Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılı içerisinde toplamda bin 79 kişinin defin işleminin yapıldığını söyledi. Cenazelerde Cuma günleri ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında mezar ziyaretçilerine kabirlere dikilmek üzere çiçek, kabir ziyaretine gelenlere lokum, gülsuyu, şerbet ve cenazelerde yemek ikramında bulunuldu. 2014 yılı öncesinde şirket bünyesinde ücretli olarak yapılan tüm defin işlemleri (yıkama, kefenleme vb.) ücretsiz hale getirildi.

En fazla nikah Ağustos ayında gerçekleştirildi
İstatistik verilere göre Yalovalı çiftlerin nikahlarını en çok Ağustos ayı içerisinde kıydırmak istediği gözlendi. Eylül ayında 131 çift evliliğe adım atarken, bunu 120 çiftle Temmuz ayı takip etti. Temmuz ayını takiben, 117 çiftle Haziran, 73 çiftle Nisan ve 72 çiftle Ekim ayı izledi.

YALOVA

07 Ocak 2020 Salı

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