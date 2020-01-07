Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

YALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.
Altınova ilçesinde turistlerin gözdesi haline gelen Hersek Lagünü sahiline flamingoları izlemek için gelen doğaseverler, ölü yunusla karşılaştı. Doğaseverler, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Gelen Altınova Belediyesi ekipleri, sahile vuran yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusu yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
YALOVA
07 Ocak 2020 Salı
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