Tedavisi yapılan kuş doğaya salındı

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Yalova'da belediye ekiplerince bulunan Kulaklı Batağı Kuşu, veteriner hekim tarafından yapılan tedavisinin ardın doğaya salındı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek Lagünü çevresinde belediye ekiplerince yaralı olarak bulunan Kulaklı Batağı Kuşu, tedavisinin ardından denize salındı. Özgürlüğe kanat çırpan kuş kısa süre sonra gözden kayboldu.

YALOVA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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