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Sert ve Yalova Kadıköyspor’un yolları ayrıldı

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta mücadele eden Yalova ekibi Kadıköyspor ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Teknik Direktör Özcan Sert'le yollarını ayırdı. Kırmızı siyahlı yönetim ile genç teknik adamın yaşadığı fikir ayrılığı sonunda istifayı getirdi.

Sert ve Yalova Kadıköyspor’un yolları ayrıldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta mücadele eden Yalova ekibi Kadıköyspor ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Teknik Direktör Özcan Sert’le yollarını ayırdı. Kırmızı siyahlı yönetim ile genç teknik adamın yaşadığı fikir ayrılığı sonunda istifayı getirdi.
Bodrumspor ve İnegölspor’da görev yapan genç teknik adam Teoman Parıltan’ın ardından Kadıköyspor’un başına geçmişti. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Yalova derbisinde Yalovaspor ile karşılaşacak olan Kadıköyspor’un yaşanan ayrılık sonrasında takımın başına kimi getireceği merak konusu olmaya başladı. Ayrılık sonrasında ilk açıklamayı yapan Özcan Sert, "Bugün itibarıyla Yalova Kadıköyspor Teknik Direktörlüğü görevinden kendi isteğim doğrultusunda ekibimle birlikte ayrılmış bulunmaktayım. Göreve geldiğimiz günden itibaren iyi niyetimiz ve gayretimizle çalıştık. Bu çalışma sürecinde bize gönüllerini açan, bizle birlikte fedakârlık gösteren ve mücadele eden herkese teşekkürler. Yalova Kadıköyspor’a sezonun kalan bölümünde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

YALOVA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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