"Müvekkilimizin olayla alakası yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Müvekkilimizin olayla alakası yok"

İHA

Yalova’da meydana gelen silahla yaralama olayında değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan T.K adlı şahsın avukatları, T.K’nın daha önceden Yalova Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında bir şahsın ölümü ile sonuçlanan olayla hiçbir alakasının olmadığını dile getirdiler.
Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesinde bundan 2 yıl önce yaşanan trafik kazasında Osman Yazıcı adlı şahıs hayatını kaybetmişti. Baba R.Y ise olayda kaza değil bir husumet olduğunu dile getirmişti. Olayın ardından geçen 2 yıllık sürenin ardından geçtiğimiz günlerde Hacımehmet Ovasında R.Y, T.K adlı şahsı kurşunlamıştı. Olayda yaralanan T.K hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ancak olayla ilgili çıkan haberlerde baba R.Y’nin oğluna çarptığını iddia ettiği T.K’yı kurşun yağmuruna tuttuğu yazılınca T.K’nın avukatları bir açıklama yaparak, belirtilen olayla müvekkillerinin bir ilgisinin olmadığını dile getirdiler. Av. Harun Karagözoğlu ve Av. Çiğdem Karagözoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Çıkan haberlerde müvekkilimiz T.K.’nın geçmiş yıllarda gerçekleşen ve hiçbir alakasının olmadığı bir trafik kazasının faili olarak gösterildiğini üzülerek tespit etmiş bulunmaktayız. Bahse konu haberlerde müvekkilimiz T.K.’nın, kazada vefat edene çarparak ölümüne sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan şahıs olarak nitelendirildiği, vefat eden şahıs ile aralarında husumet bulunduğundan bahisle kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği ve vefat eden şahsın babası tarafından da bu yüzden kurşun yağmuruna tutulduğu gibi gerçeğe aykırı ifadelerin geçtiği görülmektedir Önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu haberlere konu olan ve geçmişte gerçekleşen elim trafik kazasının T.K. ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilimiz T.K. kazaya karışan aracın sahibi veya sürücüsü değildir. Kaldı ki, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığına dair iddialar da asılsız olup, devam eden yargılama dosyasında sabit olduğu üzere kaza günü gerekli mercilere bildirim yapılarak olayın soruşturması bizzat araç sürücüsü tarafından sağlanmıştır. Müvekkilimiz T.K., hiçbir ilgisi olmayan bir trafik kazasına konu edilerek tasarlanarak kasten öldürülmek istenmiş ve hala yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi vermektedir” denildi.

YALOVA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da yarıyıl tatili başladı
YEREL HABERLER Yalova’da yarıyıl tatili başladı
Yarıyıl tatilinde velilerin tercihi termal tatil olacak
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilinde velilerin tercihi termal tatil ...
Ayağı ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Ayağı ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
Zabıta memuru bulduğu altını sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Zabıta memuru bulduğu altını sahibine teslim etti
Yalovalı memurlar bordrolarını yaktı
YEREL HABERLER Yalovalı memurlar bordrolarını yaktı
Oto lastikleri, kedilere yuva olacak
YEREL HABERLER Oto lastikleri, kedilere yuva olacak
Yalova’da oto lastikleri kedi evlerine dönüşüyor
YEREL HABERLER Yalova’da oto lastikleri kedi evlerine dönüşüyor
Sömestr tatili nedeniyle termal tesislerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
YEREL HABERLER Sömestr tatili nedeniyle termal tesislerde doluluk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X