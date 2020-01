Yeliz Yeşilmen, Bakanlıktan plaket bekliyor

Trump'tan Hamaney'e: Sözlerine çok dikkat et

Sosyal medyasında Türkiye’nin turizm bölgelerinin tanıtımını yaptığını söyleyen ünlü oyuncu Yeliz Yeşilman, “Ben hala Türkiye topraklarında turizm acentesi gibi gönüllü bir şekilde devam ediyorum. Kültür Bakanlığı bana bu anlamda umarım sahip çıkar. Plaket bekliyorum, insanlara maaş, para veriyorlar. Türkiye turizmini tanıtsın diye. Ben kendim yapıyorum bunu. Farkında olurlar umarım bir gün” dedi.



Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen, okulların yarıyıl tatile girmesini fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki Terma City Otel’de tatilini geçiriyor. Yeşilmen, tüm ailesiyle birlikte tatili geçirdiklerini belirtti. Tatilinde Termal’in şifalı sularında yararlanan Yeşilmen, ilk kez Yalova’ya geldiğini söyledi.



“Evli, çocuklu gezgin” adında sosyal medyada bir sayfası olduğunu anlatan Yeşilmen, “Artık bir gezginim. Türkiye’nin çok farklı topraklarını Mardin’den Diyarbakır’a, Yalova’dan, Alaçatı’ya her yeri, gezilmeyen görülmeyen yerleri paylaşıyorum tüm detaylarıyla. Kafeleriyle, otelleriyle, turizmiyle. Mesela Yalova’nın şelalesi varmış, yaz olsa gidecektik. Bir de botanik bahçeleri varmış. Oraya gideceğim” diye konuştu.



Gezmeyi sevdiğini ifade eden Yeşilmen, “Şirince’den geldim. Şirince’ye gittik, üç gün önce sömestr başladı. Herkes yurt dışına gidiyor, Dubai’ye gidiyorlar, kayak merkezlerine yurt dışına gidiyorlar. Ben hala Türkiye topraklarında turizm acentesi gibi gönüllü bir şekilde devam ediyorum. Kültür Bakanlığı bana bu anlamda umarım sahip çıkar. Bunu niçin insanları tutuyorlar. Plakette bekliyorum, insanlara maaş, para veriyorlar. Türkiye turizmini tanıtsın diye. Ben kendim yapıyorum bunu. Farkında olurlar umarım bir gün” ifadesini kullandı.



Mehmet Ali Erbil’i farklı şehirlerde olduğu için sık ziyaret edemediğini fakat kızıyla irtibatlı olduğunu ve bilgileri ondan aldığını söyleyen Yeşilmen, şunları kaydetti:

“İyileşti, tekrar yoğun bakımda. Maalesef vücut hastalığa teslim olduğunda ne kadar dirayetli de olsan mücadele de etsen bir daha bir daha yenilebiliyorsun. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Hayatımdaki birçok şeyi ona borçluyum. Türkiye’ye bir Mehmet Ali Erbil gelmedi. Hem zekâsıyla, hem halka olan ilgi alakası, halkın onu çok sevmesi, muzip esprileri her ne kadar belden aşağı da olsa halk onu kaldırdı. Şuan birisi çıkıp yapsa herhalde taşlarlar. Ama bir tek ona yakışıyordu, belden aşağı espriler, bir tek anlıyordu, o güldürüyordu. Bu kötü bir şey, yüzümüzü güldüren insanların azalması kötü bir şey.”



"Cem Yılmaz’ı komik bulmuyorum"

Türk sineması ve televizyon tarihinde Mehmet Ali Erbil’in önemli bir figür olduğuna dikkati çeken Yeşilmen, günümüzdeki komedi filmlerini beğenmediğini belirterek, “Bir Cem Yılmaz var. Açıkçası Cem Yılmaz’ı komik bulmuyorum. Gösterilerini beğeniyorum ama filmlerini beğenmiyorum. Şahan var. Ama bunların halkla diyaloğu yok. Toplumun böyle bir insana ihtiyacı vardı, öyle birisi ekranda yok. Zaten magazine döndü, saçma sapan yarışmalar, programlar. Şifa diliyoruz, dua ediyoruz. Savaşır inşallah. Keşke birilerini yetiştirseydi ama kimse kimsenin boşluğunu dolduramaz. Belli olmaz tekrar karşımıza çıkabilir” dedi.



İleride televizyonla ilgili projeler düşündüğünü kaydeden Yeşilmen, “Gece magazini yapmak istiyorum. Hep sabah yapıyorlar, gece masaya oturup tek başıma giflerimle, biraz sanal bir magazin yapmak istiyorum. Haftanın 5 günü canlı yayın istiyorum. Dizi olayı düşünmüyorum. Belki sinema olabilir. Artık çalışma hayatına döndüm. Sosyal medyada çalışıyoruz artık bir nevi. Bunu televizyona taşımak istiyorum. Kadınlar makinelerine başladık. Mesela Yalova’da kadınlar matinesi yapalım, organize edin. Yalovalı kadınlar eğlensin, stres atsın. Burada bu tür etkinliklerin çok olması lazım. Televizyon ve sinema olabilir. Yalova sokaklarında limuzinle gezdik. Sahili de çok temiz ve güzel görünüyordu, yazın da gelmek isterim. Yazın daha çok organizasyon olur bizler de daha çok geliriz umarım.” şeklinde konuştu.



Kaldığı oteldeki odada daha önce Bülent Ersoy’un kaldığını hatırlatılan Yeşimen, “Bülent Hanım kalmış bana nasip oldu. Bülent Hanım’ın kaldığı bir oda. Bir kraliçeden, bir sultana devir olurdu diye düşünüyorum. Ben daha çok tadını çıkarıyorum. Süt banyom falan var. Bülent Hanım çok vakit geçiremedi, ben 34 gün vakit geçirmek istiyorum. Havasını her yerde hissediyorum. Benden sonra kime nasip olacak merak ediyorum” açıklamasında bulundu.

YALOVA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.