Yalova Esenköyspor 2. Lige yükseldi

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Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 1719 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlediği Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Final Grubu maçlarının ardından Yalova takımı Esenköyspor adını 2. Lige yazdırdı.

Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonunda oynanan maçlar kapsamında Yalova ekibi Esenköyspor ilk maçında Zonguldak ekibi Kilimli Belediye’yle karşılaşırken rakibini 31 yendi. İkinci gün Tekirdağ takımı Çorlu Belediyesi engelini Esenköyspor 32’lik skorla geçti. Organizasyonun son gününde Eskişehir ES Spor’la oynayan Esenköyspor rakibini 2325, 2514, 2512 ve 2624’lük setlerin ardından 31 yenerek grubunu 8 puanla zirvede tamamladı. Yalova Esenköyspor bu başarısının ardından 20202021 sezonunda Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele edecek.

YALOVA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

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