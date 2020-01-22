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Karaca için fidan diktiler

İHA

Yalova Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu öğrencileri, vefat eden TEMA kurucu başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasını yaşatmak için 100 fidan dikti. Millî Eğitim Bakanlığı'nın talimatı ile 81 ille eş zamanlı olarak Yalova'da da fidanlar Toprak Dede için toprakla buluşturuldu.

Karaca için fidan diktiler

Yalova Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu öğrencileri, vefat eden TEMA kurucu başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasını yaşatmak için 100 fidan dikti. Millî Eğitim Bakanlığı’nın talimatı ile 81 ille eş zamanlı olarak Yalova’da da fidanlar Toprak Dede için toprakla buluşturuldu.
97 yaşında hayata gözlerini yuman Hayrettin Karaca, son yıllarını geçirdiği Yalova’da unutulmuyor. Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Ahmet Uzun Ortaokulu’nda fidan dikim töreni düzenledi. Programda 100 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu. Minikler fidanları elleriyle toprağa dikerken, Hayrettin Karaca’yı hiç unutmayacaklarını dile getirdiler. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Aydın, “TEMA kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti. Onun hatırasına bakanlığımızın talimatı ile 81 ille eş zamanlı olarak Yalova’da da 100 fidanı toprakla buluşturuyoruz” dedi.
Fidan dikimine öğrencilerin haricinde öğretmenler ve veliler de eşlik etti. Çocuklarla birlikte fidanları diken öğretmen ve öğrenciler Hayrettin Karaca’nın ruhunun dikilen ağaçlarda şâd olacağını söylediler.

YALOVA

22 Ocak 2020 Çarşamba

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