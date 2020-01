LÖSEV’den lösemi hastalarına kavurma

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi tarafından Yalova’da lösemi hastası bulunan 15 aileye kavurma dağıtıldı. LÖSEV Sosyal Hizmet Sorumlusu Aylin Babaoğlu, “Kemoterapi sonrasında proteine fazlaca ihtiyaç duyan lösemili hastalarımıza kırmızı et desteğimizi belirli aralıklarla sürdürüyoruz” dedi.

LÖSEV Yalova’daki kayıtlı kanser hastalarını unutmuyor. Kemoterapi gören hastalara nakdî yardımlar yapayı sürdüren vakıf, bununla kalmayarak ailelerin ihtiyaç duyabileceği birçok malzemeyi de onlara sağlıyor. Yine hastaların kemoterapi sürecinde çok iyi beslenmeye ihtiyaç duymaları sebebiyle ailelere kırmızı et içeren konserveler de dağıtılıyor. LÖSEV Yalova’daki 15 aileye et ve hediye paketleri dağıttı.

Sosyal hizmet sorumlusu Aylin Babaoğlu, “LÖSEV kurban bağışlarını yıl boyunca kayıtlı ailelerimize taze et olarak ulaştırıyor. Bugün de burada Yalova’da yaşayan kayıtlı ailelerimize kırmızı et desteklerimizi iletiyoruz. Protein onlar açısından bu tedavi sürecinde en büyük ihtiyaç. Çünkü kemoterapi sürecinde kan değerleri düşüyor ve çok iyi beslenmeleri gerekiyor. Bizler de bu anlamda hastalarımızı destekliyoruz. Sadece et değil kıyafetten oyuncağa, temizlik malzemesinden kırtasiye malzemelerine kadar birçok şeyi kayıtlı ailelere veriyoruz. Biz bir ailenin ihtiyacı olabilecek malzemeleri iletmeye çalışıyoruz. Nakdî yardımlarımızın yanı sıra bu şekilde de yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Tedavisi tüm hastalarımıza yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Yalova’daki kanser hastalarının da bu süreci daha rahat atlatmaları maksadıyla onlara destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

