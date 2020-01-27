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Tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek Yalova'da işitme engelli anne, işitme cihazı için ...

İHA

Yalova'da işitme engelli 42 yaşındaki Oya Koçak'ın tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek. Maddi durumu yerinde olmayan kadının ihtiyacı olan 19 bin liralık işitme cihazı için Yalova Valiliği yardım kampanyası başlattı.

Tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek Yalova'da işitme engelli anne, işitme cihazı için hayırseverlerden yardım bekliyor

Yalova’da işitme engelli 42 yaşındaki Oya Koçak'ın tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek. Maddi durumu yerinde olmayan kadının ihtiyacı olan 19 bin liralık işitme cihazı için Yalova Valiliği yardım kampanyası başlattı.
Doğuştan işitme engelli Oya Koçak, yeniden duyabilmek için yardımseverlerden destek bekliyor. 5 yaşındaki çocuğunun bakımını üstlenen Koçak, 7 senelik eşinden boşandıktan sonra babasının evinde kalmaya başladı. Çocuğunun bakımında işitme engelli olduğu için sıkıntı yaşadığını ifade eden Koçak, "İşitme kaybım doğuştan var. Uzun süredir cihaz kullanıyordum. Bir süre sonra kullandığım cihaz işimi görmemeye başladı. Yeni bir cihaz için hastaneye gittim. Rapor verdiler yeni bir cihaz için başvurdum. 19 bin lira fiyat biçildi. Ben de bunu karşılayamıyorum. İşim yok şu anda. Eşimden de ayrıldım. Şu an babamın evinde oturuyorum. Cihazları karşılayamadığım için valiliğe başvurdum. Üstünden 3 ay geçmesine rağmen bir sonuç elde edemedik. Her geçen gün kulaklarım daha kötüye gidiyor. Hiç duyamıyorum. Az çok dudak okuyabiliyorum ama oğlum seslendiğinde, bir şey söylediğinde duymuyorum. Ne dediğini anlamıyorum defalarca tekrarlatıyorum bu sefer çocuk sinirleniyor, ağlıyor neden bana cevap vermiyorsun diye. Başına bir şey geldiğinde hiç haberim olmuyor, düşüyor duymuyorum, yani çok zor bu. Okula götürdüğümde arabaların seslerini duymuyorum karşıdan karşıya geçerken fark etmiyorum engelli olarak yaşamak çok zor. En azından cihazım olsa bir işe başvuracağım, kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Yalova halkına sesleniyorum yardımcı olurlarsa çok sevinirim” dedi.
Koçak’ın minik oğlu Yusuf Ege ise “Bir şey istiyorum duymuyor. Bir şey söylüyorum duymuyor. Bağırıyorum anne gel diye duymuyor. Annemin duymasını istiyorum. Annemin cihazının olmasını istiyorum” diye konuştu.

YALOVA

27 Ocak 2020 Pazartesi

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