Yalova'da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

YALOVA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait üzerinde resim, figür ve yazı bulunan mezar steli ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Yalova'ya gelen A.G. ve R.H.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerle müşteri gibi iletişime geçen ekipler, mezar stelini satın almak istediklerini belirtti. Roma dönemine ait olduğu belirlenen, resim, figür ve yazı bulunan, eninde 33 santimetre ve 32 santimetre boyundaki mezar steli için A.G. ve R.H. ile buluşan emniyet ekipleri, pazarlık yaptıkları sırada şüphelileri suçüstü yakalayıp, gözaltına alıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



YALOVA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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