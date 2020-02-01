İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

İHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde evdeki eski eşyaları çöpe atan M.A isimli kadın, içerisinde altın yüzük ve takıların bulunduğu çantayı da yanlışlıkla çöplerle birlikte attı. Olayın farkına varınca belediyeye başvuran kadının çantası uzun aramalar neticesinde çöp konteynerinin içerisinde bulundu.

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde evdeki eski eşyaları çöpe atan M.A isimli kadın, içerisinde altın yüzük ve takıların bulunduğu çantayı da yanlışlıkla çöplerle birlikte attı. Olayın farkına varınca belediyeye başvuran kadının çantası uzun aramalar neticesinde çöp konteynerinin içerisinde bulundu.
Yalova ilginç bir dalgınlık hikayesine ev sahipliği yaptı. Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ikamet eden M.A adlı kadın, evini temizleyerek eski ve işine yaramayan eşyaları dışarıya çıkardı. Ardından belediyeye ait bir çöp aracı gelerek çöplerle birlikte bu eski eşyaları da aldı. Ancak M.A bir süre sonra altınların içerisinde olduğu çantayı bulamayınca dalgınlıkla onu da çöpe attığını hatırladı. Bunun üzerine paniğe kapılan dalgın kadın soluğu Teşvikiye Belediyesi’nde aldı. Durumu belediye yetkililerine anlatarak yardım isteyen M.A çantası için belediye ekipleri seferber oldu. Çöp dökülen alanlarda yapılan alanlarda çanta bulunamayınca belediyeye ait çöp konteynerlerinin kasaları boşaltıldı. Dökülen çöpler arasında ki çantayı bulan belediye çalışanı, altın dolu çantayı sahibine teslim etti. Dalgın kadın altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, belediye ekipleri de derin bir nefes aldılar.

YALOVA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınovalı öğrenciler camide buluştu
YEREL HABERLER Altınovalı öğrenciler camide buluştu
Belediyeden sürgün edilen mimar için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı
YEREL HABERLER Belediyeden sürgün edilen mimar için mahkeme ...
Tek istediği oldu, artık çocuğunu duyuyor
YEREL HABERLER Tek istediği oldu, artık çocuğunu duyuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X