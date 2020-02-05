Turuncu Karıncalarda kar alarmı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turuncu Karıncalarda kar alarmı

İHA

Turuncu Karıncalar olarak adlandırılan Karayolları ekipleri Yalova'nın Süpürgelikiİstasyonunda kar mesaisine başladı. Ekipler YalovaBursa arasındaki Süpürgelik mevkiini trafiğe açık tutmak adına 7/24 mesai yapacaklar.

Turuncu Karıncalarda kar alarmı

Turuncu Karıncalar olarak adlandırılan Karayolları ekipleri Yalova’nın Süpürgelikiİstasyonunda kar mesaisine başladı. Ekipler YalovaBursa arasındaki Süpürgelik mevkiini trafiğe açık tutmak adına 7/24 mesai yapacaklar.
Meteorolojinin kar uyarısı Turuncu Karıncaları da harekete geçirdi. Karayolları Süpürgelik istasyonu, 24 personel, 2 grayder, 4 kamyon ve 2 kepçe ile kar nöbetine başladı. Kar yağışının başlaması ile birlikte 24 saat usulüne göre çalışmaya başlayacak ekipler özellikle Yalova Bursa arasında ulaşımı sağlayan süpürgelik mevkiinin kar nedeniyle kapanmasını engelleyecekler. Burada kar küreme ve tuzlama yapacak olan ekipler tonlarca tuz rezervini de istasyonda bekletiyorlar. Kış aylarının adeta emniyet supabı gibi görev yapan karayolları ekiplerinin özverili çalışmaları ile sürücülerden de takdir topluyorlar.
Öte yandan Yalova İl Özel İdaresi de köy yollarının kar dolayısıyla kapanmaması için harekete geçti. Ekipler tüm araçları ile olası bir yoğun kar yağışında gerekli müdahaleyi yapacaklar. Özellikle köy yollarının trafiğe kapanmaması için tıpkı Turuncu Karıncalar gibi 24 saat usulüne göre çalışma yapacak olan İl Özel İdaresi ekiplerini de kar yağışının olması durumunda zorlu bir mesai bekliyor.
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de il merkezi ve mücavir alanlardaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacak. Belediyenin diğer birimleri ile de koordineli olarak sürdürülecek olan çalışmalarda herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçilecek.

YALOVA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X