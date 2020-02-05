“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Yalova’da yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Yalova’da ...

İHA

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 yılında öğrenciler arasından çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Yalova Ülkü Ocakları tarafından Yalova Hüseyin Alkaş İlkokulu'nda yaptırılan kütüphane ve konferans salonunda yaşatılacak.

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Yalova’da yaşayacak

Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 yılında öğrenciler arasından çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı Yalova Ülkü Ocakları tarafından Yalova Hüseyin Alkaş İlkokulu’nda yaptırılan kütüphane ve konferans salonunda yaşatılacak.
Yalova Ülkü Ocakları tarafından kötü durumdaki Hüseyin Alkaş İlkokulu’nun konferans salonu ve kütüphanesi bakıma alınarak yeniden yaptırıldı. Okulun konferans salonuna ise Ege Üniversitesi’nde 20 Şubat 2015 yılında öğrenciler arasından çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verildi. Düzenlenen törene anne Özlem Erdem de katıldı. Burada oğlu ile ilgili hatıraları paylaşan Özlem Erdem, “Şu anda duygularımı kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Mutluluk, gurur ve hüznü aynı anda yaşıyorum. Öğretmen olmam sebebiyle bu konunun eğitimle ilgili olması da ayrı bir mutluluk. Fırat’ımın şehadetinden sonra öğrendiğim 2 olay vardı. Diyarbakır’da görev yaparken, bir arkadaşım o anda 5 yaşında olan oğlum Fırat’a, ‘Sen büyüyünce ne olacaksın’ diye sormuş. Biz genelde meslek bekleriz, doktor, mühendis, asker falan gibi, ama oğlum, ‘Ben şehit olacağım’ demiş. Ben bunu oğlumun şehadeti sonrasında öğrendim. Yine 16 yaşındayken bir arkadaşı ile birlikte aya bakıyorlar. O esnada, ‘Aya çıkan ilk insanın adı nasıl unutulmadıysa, ben de öyle bir şey yapacağım ki benim adım da unutulmayacak, ölümsüzleşecek’ demiş. Onun hep yanımda olduğunu hissediyorum. Bu sayede daha güçlü ve dik durabiliyorum. Ben zaten kadere inanıyorum, ama bu duyduklarımla yaşananların hepsinin kader olduğuna daha da çok inandım” dedi.
Yalova Valisi Muammer Erol, MHP Yalova İl Başkanı Necati Vural, Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan ve kurum müdürleri ile çok sayıda davetli de konferans salonunun açılış töreninde hazır bulundu. Kurdelenin kesilmesi sonrasında Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisini ise annesi Özlem Erdem yaşlı gözlerle izledi. Anne Erdem’in boynunda oğlu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun bir resminin yer aldığı kolye ise herkesin dikkatini çekti. Programda kütüphanenin yapımına verdikleri destekten dolayı Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erem’e Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan’a ise Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından teşekkür plaketi verildi.

YALOVA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turuncu Karıncalarda kar alarmı
YEREL HABERLER Turuncu Karıncalarda kar alarmı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X