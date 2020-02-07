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Lüks villa uyuşturucu serasına dönüştürülmüş

İHA

Yalova'nın Kadıköy beldesinde kiraladığı villayı uyuşturucu serasına dönüştüren E.Ç. adlı kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Modern donanımlarla sera haline getirilen villada ayrıca 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.

Lüks villa uyuşturucu serasına dönüştürülmüş

Yalova’nın Kadıköy beldesinde kiraladığı villayı uyuşturucu serasına dönüştüren E.Ç. adlı kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Modern donanımlarla sera haline getirilen villada ayrıca 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.
Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir ihbar neticesinde harekete geçti. Yalova’nın Kadıköy beldesindeki bir villayı teknik takibe alan ekipler, villaya giren çıkan şahısları tek tek tespit etti. Villanın E.Ç. adlı bir kadın tarafından 3 bin 500 TL’ye kiralandığını öğrenen ekipler ardından savcılık kararı ile villaya operasyon düzenlendi. Villaya giren jandarma ekipleri evin odalarında oluşturulan özel bölümlerin Hint keneviri yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürüldüğünü gördü. Seralarda bitkilerin daha hızlı büyümesine imkan sağlayan ışık düzenekleri ve kimyasallar da ele geçirildi. Villa içerisinde oluşturulan bölmelerde yetiştirilen 304 kök keneviri sökülürken yapılan aramada 386 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi. Villayı kiralayan E.Ç.’nin Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Tekirdağ Jandarma Alay Komutanlığı ile iletişime geçildi. Düzenlenen operasyonla E.Ç. Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

YALOVA

07 Şubat 2020 Cuma

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