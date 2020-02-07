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Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme iddiası Yalova Belediyesi, zimmetine yüklü miktarda para ...

İHA

Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yalova Belediyesi'nde zimmete para geçirme iddiası Yalova Belediyesi, zimmetine yüklü miktarda para geçirip ortadan kaybolduğu iddia edilen muhasebe görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi’nde çalışan R.E adlı bir personelin, belediyeye ait yüklü miktarda parayla ortadan kaybolması üzerine belediye şahısla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı. Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne şahısla ilgili başvuruda bulundu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YALOVA

07 Şubat 2020 Cuma

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