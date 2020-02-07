Belediyeden, zimmetine para geçiren muhasebeci hakkında suç duyurusu

YALOVA Belediyesi, yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan R.E., 2 gün önce ortadan kayboldu. Personele cep telefonundan da ulaşamayan yetkililer, belediyenin banka hesaplarını incelediklerinde R.E. tarafından Bulgaristan´daki bir paravan şirkete para aktarıldığını tespit etti. Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını mercek altına alan Yalova Belediyesi yetkilileri, R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir belediye çalışanının yapmış olduğunu tespit ettiğimiz suç nedeniyle bugün Emniyet Müdürlüğü'ne (KOM) başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak yarın Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrıntılı suç duyurusu yapılacaktır" demişti.



YALOVA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:35

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