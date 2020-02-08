Yalova'da petrol tankeri karaya oturdu

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Yalovaİstanbul arasında motor arızası yapan petrol tankeri, şiddetli rüzgar sebebiyle Çınarcık sahilinde karaya oturdu.

Marmara denizinde karaya oturan petrol tankeri yürekleri ağza getirdi. İstanbul ve Yalova arasında bekleme yapan Aster Alver isimli petrol tankeri, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kontrolden çıkan gemi, Çınarcık sahilinde karaya oturdu. Kısa sürede geminin yanına gelen 3 adet römorkör, gemiyi açıklara çekmek için büyük çaba sarf ediyor. Geminin içerisindeki mürettebat da ekiplere yardımcı olmaya çalışırken, tankerin boş olması herkese rahat nefes aldırdı.

YALOVA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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