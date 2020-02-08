Yalova'da boş petrol tankeri karaya oturdu (2)- Yeniden

'Babam ve ben'

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YALOVA'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motor arızası yapan boş petrol tankeri, karaya oturdu. Römorkörlerle açığa çekilen gemi, yoluna devam etti.

Altınova ilçesindeki tersanelere bakım onarım için giden `Aster Alver´ isimli boş petrol tankeri, öğle saatlerinde Çınarcık ilçesi açıklarına geldiğinde motor arızası yaptı. Rüzgarın da etkisiyle tanker, sürüklenerek karaya oturdu. Gemi mürettebatının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik'e ait 3 römorkör gönderildi. Yeniden açıklara çekilen, motor arızası giderilen gemi, yoluna devam etti.

Geminin mürettebatının ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.



YALOVA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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