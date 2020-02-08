Yalovaİstanbul arasında motor arızası yapan ve şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan yük gemisi, Kıyı Emniyeti römorkleri tarafından karaya oturmadan müdahale edilerek tersaneye yanaştırıldı.
İstanbulYalova arasında motor arızası nedeniyle bekleme yapan Aster Alver isimli yük gemisi, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle sürüklenmeye başlayan gemi yürekleri ağızlara getirirken, gemiye önlem almak için Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti. Çınarcık açıklarında sürüklenmeye başlayan gemiye kısa sürede müdahale eden Şark Römorkorü, yük gemisini kontrollü bir şekilde kıyıya çekerek tersaneye yanaştırdı.
YALOVA
08 Şubat 2020 Cumartesi
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