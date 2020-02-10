Yalova’da hedef 1000 AFAD gönüllüsü

AFAD Yalova İl Müdürlüğü, ildeki AFAD gönüllü sayısını bin kişiye çıkartmak adına çalışmalara başladı. Halen 200 kişilik bir AFAD gönüllüsüne sahip olan Yalova, gerçekleştirilecek olan eğitimlerle bu sayısı yukarılara taşıyıp, olası bir afet anında olaylara daha etkin müdahale edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Beklenen Marmara Depremi’nde bilinçli bir kişinin dahi büyük önem taşıyacağı biliniyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla illerdeki AFAD gönüllülerinin sayısının arttırılması için çalışmalara başlandı. Yalova’da halen 200 AFAD gönüllüsü bulunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren AFAD Yalova İl Müdürü Aziz Ulusoy, “İlimizde AFAD gönüllüsü 200 kişi bulunmaktadır. AFAD gönüllüleri hiçbir maddi beklentileri olmayan, yalnızca olası afet ve acil durumlarda yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini kavramış olan, eğitimlerini tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. AFAD Gönüllülük Projesi’nin amacı etkili afet yönetimi anlayışından yola çıkarak afetler ve acil durumlarda rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin süreçte aktif çalışmalarını sağlamaktır. AFAD gönüllüleri sayesinde toplum; afet ve acil durumlar hakkında çeşitli eğitimlerle sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi konularda bilinçlendirilecek ve dolayısıyla toplumun afet farkındalığı ve afet bilinci düzeyi artacaktır. Tüm bunların sonucunda 'AFAD Gönüllülük Sistemi' ile birlikte ülkemizin afetlere daha dirençli olması sağlanacaktır” dedi.



"Kimler AFAD gönüllüsü olabilir?"

AFAD Yalova İl Müdürlüğü Yalovalıları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti. Yapılan açıklamada, “18 yaşından büyük olan edevlet şifresi bulunan, afetler konusunda daha bilinçli olmak isteyen, çeşitli eğitimler almak konusunda hevesli, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hususlarında duyarlı olan herkes AFAD gönüllüsü olabilir. AFAD gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir. AFAD gönüllülük sistemine yapılacak olan başvurular e devlet üzerinden alınmaktadır. E devlet üzerinden kendi kişisel sayfasına giriş yapan herkes, arama butonuna ‘AFAD Gönüllüsü’ yazıp çıkan linke tıklayarak ve talimatları izleyerek AFAD gönüllüsü olabilir. https://gonullu.afad.gov.tr/ adresinden AFAD gönüllülüğü ile ilgili daha geniş bilgi alabilir, başvurularınızı bu adres üzerinden de yapabilirsiniz” denilerek aranılan şartlar belirtildi.



2020 afete hazırlık yılı ilan edildi

2020 yılının 'Afet’e Hazırlık Yılı' ilan edildiğini vurgulayan AFAD Şube Müdürü Ezgi Yalçın ise, “Yalova AFAD’ın 2020 Çalışma Planı içerisinde; bugün 200 kişi olan AFAD gönüllüsü sayısının yıl sonunda 1000 kişiye ulaşması hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda Yalova AFAD, AFAD gönüllüsü olmanın önemi ve AFAD gönüllülerinin olası afet ve acil durumlarda gerçekleştirecekleri yardımları ve destekleri bilinçli yapmalarının sağlanması için yoğun bir çaba göstermektedir. Bu kapsamda personellerimiz özveri ile çalışmakta olup, gerek eğitimlerin planlanması gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması konularında mesai harcamaktadırlar. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun açıklaması ile afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla ‘Afetlere Hazırlık Yılı’ kampanyası Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Haziran 2020’ye kadar her ay farklı temalar çerçevesinde halkımız bilgilendirilmektedir. Bu ayın teması ise; ‘AFAD gönüllülüğü’dür. Bu kapsamda vandaşlarımızın AFAD gönüllüsü olması ile birlikte afetlerde güvende kalmak için afet öncesi, esnası ve sonrası doğru bilgileri öğrenmesi ve afetlere dirençli toplum oluşturmak hedeflenmektedir” diye konuştu.

YALOVA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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