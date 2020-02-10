Yalova’da hedef 1000 AFAD gönüllüsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova’da hedef 1000 AFAD gönüllüsü

İHA

AFAD Yalova İl Müdürlüğü, ildeki AFAD gönüllü sayısını bin kişiye çıkartmak adına çalışmalara başladı. Halen 200 kişilik bir AFAD gönüllüsüne sahip olan Yalova, gerçekleştirilecek olan eğitimlerle bu sayısı yukarılara taşıyıp, olası bir afet anında olaylara daha etkin müdahale edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yalova’da hedef 1000 AFAD gönüllüsü

AFAD Yalova İl Müdürlüğü, ildeki AFAD gönüllü sayısını bin kişiye çıkartmak adına çalışmalara başladı. Halen 200 kişilik bir AFAD gönüllüsüne sahip olan Yalova, gerçekleştirilecek olan eğitimlerle bu sayısı yukarılara taşıyıp, olası bir afet anında olaylara daha etkin müdahale edilmesini sağlamayı amaçlıyor.
Beklenen Marmara Depremi’nde bilinçli bir kişinin dahi büyük önem taşıyacağı biliniyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla illerdeki AFAD gönüllülerinin sayısının arttırılması için çalışmalara başlandı. Yalova’da halen 200 AFAD gönüllüsü bulunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren AFAD Yalova İl Müdürü Aziz Ulusoy, “İlimizde AFAD gönüllüsü 200 kişi bulunmaktadır. AFAD gönüllüleri hiçbir maddi beklentileri olmayan, yalnızca olası afet ve acil durumlarda yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini kavramış olan, eğitimlerini tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. AFAD Gönüllülük Projesi’nin amacı etkili afet yönetimi anlayışından yola çıkarak afetler ve acil durumlarda rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin süreçte aktif çalışmalarını sağlamaktır. AFAD gönüllüleri sayesinde toplum; afet ve acil durumlar hakkında çeşitli eğitimlerle sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi konularda bilinçlendirilecek ve dolayısıyla toplumun afet farkındalığı ve afet bilinci düzeyi artacaktır. Tüm bunların sonucunda 'AFAD Gönüllülük Sistemi' ile birlikte ülkemizin afetlere daha dirençli olması sağlanacaktır” dedi.

"Kimler AFAD gönüllüsü olabilir?"
AFAD Yalova İl Müdürlüğü Yalovalıları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti. Yapılan açıklamada, “18 yaşından büyük olan edevlet şifresi bulunan, afetler konusunda daha bilinçli olmak isteyen, çeşitli eğitimler almak konusunda hevesli, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hususlarında duyarlı olan herkes AFAD gönüllüsü olabilir. AFAD gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir. AFAD gönüllülük sistemine yapılacak olan başvurular e devlet üzerinden alınmaktadır. E devlet üzerinden kendi kişisel sayfasına giriş yapan herkes, arama butonuna ‘AFAD Gönüllüsü’ yazıp çıkan linke tıklayarak ve talimatları izleyerek AFAD gönüllüsü olabilir. https://gonullu.afad.gov.tr/ adresinden AFAD gönüllülüğü ile ilgili daha geniş bilgi alabilir, başvurularınızı bu adres üzerinden de yapabilirsiniz” denilerek aranılan şartlar belirtildi.

2020 afete hazırlık yılı ilan edildi
2020 yılının 'Afet’e Hazırlık Yılı' ilan edildiğini vurgulayan AFAD Şube Müdürü Ezgi Yalçın ise, “Yalova AFAD’ın 2020 Çalışma Planı içerisinde; bugün 200 kişi olan AFAD gönüllüsü sayısının yıl sonunda 1000 kişiye ulaşması hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda Yalova AFAD, AFAD gönüllüsü olmanın önemi ve AFAD gönüllülerinin olası afet ve acil durumlarda gerçekleştirecekleri yardımları ve destekleri bilinçli yapmalarının sağlanması için yoğun bir çaba göstermektedir. Bu kapsamda personellerimiz özveri ile çalışmakta olup, gerek eğitimlerin planlanması gerek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması konularında mesai harcamaktadırlar. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun açıklaması ile afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla ‘Afetlere Hazırlık Yılı’ kampanyası Temmuz 2019 tarihi itibariyle başlatılmıştır. Haziran 2020’ye kadar her ay farklı temalar çerçevesinde halkımız bilgilendirilmektedir. Bu ayın teması ise; ‘AFAD gönüllülüğü’dür. Bu kapsamda vandaşlarımızın AFAD gönüllüsü olması ile birlikte afetlerde güvende kalmak için afet öncesi, esnası ve sonrası doğru bilgileri öğrenmesi ve afetlere dirençli toplum oluşturmak hedeflenmektedir” diye konuştu.

YALOVA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük´te kar yağışı ulaşımı etkiledi 
YEREL HABERLER Karabük´te kar yağışı ulaşımı etkiledi 
Yalova'da sürüklenen gemi kıyı ekiplerince tersaneye yanaştırıldı Motor arızası nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturmadan kurtarıldı
YEREL HABERLER Yalova'da sürüklenen gemi kıyı ekiplerince tersaneye ...
Zimmetine para geçirip ortadan kaybolmuştu Yalova Belediyesi muhasebe çalışanı Denizli’de yakalandı
YEREL HABERLER Zimmetine para geçirip ortadan kaybolmuştu Yalova ...
Yalova'da boş petrol tankeri karaya oturdu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Yalova'da boş petrol tankeri karaya oturdu (2)- ...
Kar altında havuz keyfi Karı gören kendini sıcak sularla dolu havuzlara attı
YEREL HABERLER Kar altında havuz keyfi Karı gören kendini sıcak ...
Yalova'da yük gemisi karaya oturdu
YEREL HABERLER Yalova'da yük gemisi karaya oturdu
Yalova'da petrol tankeri karaya oturdu
YEREL HABERLER Yalova'da petrol tankeri karaya oturdu
Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2)
YEREL HABERLER Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 ...
Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış
YEREL HABERLER Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X