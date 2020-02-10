Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler Yalova jandarmasından sahte içki operasyonu

Yalova'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı. Aramada benzin istasyonunun arka tarafındaki bir noktada oluşturulan sahte içki imalathanesi tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca 14 litre sahte şarap, 48 adet sahte bira ile şişeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

YALOVA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:37

YATSI 19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.