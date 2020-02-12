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Yolsuzluk soruşturmasındaki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı: "Talimatları Halit Güleç verdi"

İHA

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mali İşler Müdürlüğü personeli Reşat. E., polise verdiği ifadede, soruşturmadaki söz konusu 32 işlemin Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in talimatıyla yapıldığını söyledi.

Yolsuzluk soruşturmasındaki kilit ismin ifadesi ortaya çıktı: "Talimatları Halit Güleç verdi"

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mali İşler Müdürlüğü personeli Reşat. E., polise verdiği ifadede, soruşturmadaki söz konusu 32 işlemin Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in talimatıyla yapıldığını söyledi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla kaçtığı Denizli ilinde yakalanan Mali İşler Müdürlüğü personeli Reşat E.’nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. “Görevi kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Reşat E., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
Reşat E., polise verdiği ifadede, 2014 yılından bu yana Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile çalıştığını söyledi. Reşat E., Güleç’in bu tarihten itibaren yanına çağırarak veya haber yollayarak bazı firmalara ödeme yapması konusunda talimat verdiğini anlattı. Talimatlar doğrultusunda ödeme yapılacak firmaların evraklarını hazırlayarak Mali İşler Müdürü Ş.R.K’a imzalattığını kaydeden Reşat E., sonrasından ilgili firma yetkilisinin çağrıldığını, ödeme yetkisinin verildiğini ve firma yetkilisinin parasını bankadan çektiğini ifade etti.
Reşat E., Halit Güleç’in firma yetkilisinin verilen paranın belli bir miktarını geri getirdiğini söyledi. Reşat E., çektiği paranın bir miktarının kendisine veya Halit Güleç’in sekreteri ya da şoförüne getirildiğini kaydetti. Bu şekilde birçok firmayla çalıştıklarını anlatan Reşat E., “Belediyeden karambole iş alan kimse ve firma olmaz. Belediyemizin yapmış olduğu ihaleler yüksek ve karlı meblağladır. İhaleler belediye tarafından istenilen kişiye veya firmaya verilir. İhaleye eğer yabancı bir firma tesadüfen katılırsa ihale bir şekilde iptal edilmeye çalışılır, ihale iptal edilmezse adama bir şekilde zorluklar çıkarılır, ödemelerde problem yaşatılır. İhaleyi alacak firmayı arka planda Başkan Yardımcımız Halit Güleç belirler, ancak resmi evraklarda hiçbir şekilde imzası olmaz, ilk zamanlarda oluyordu, ancak müfettiş incelemesinde imzası olanlara tebligat yapıldığı, müfettiş raporunda ismi geçtiği için bundan rahatsız oldu ve daha sonra ihalelerde ödeme evraklarına imza atmadı” dediği öğrenildi.

Geri ödeme alabileceği firmalara ihaleler verildi
Reşat E., Halit Güleç’in geri ödeme alabileceği 6 firmanın ihaleleri almasını sağladığını kaydetti. Reşat E., ayrıca yemek ihalelerini kazanan firmaların malzeme ve et ihtiyaçlarını Halit Güleç’in tarım ve hayvancılık firmasından karşıladığını söyledi. Reşat E., belediyenin bir yemek firmasına her ay 100 ile 500 bin TL arasında fatura kestiğini de anlattı. Reşat E., ödemeler çıkarılınca da firma sahibi M.İ. ile ilgili Başkan Yardımcısı Güleç’in, “Ben aradım, haber verdim. Söyle, benim paramı getirsinler, sen parayı çıkar, firmaya haber ver” şeklinde talimatlar verdiğini iddia etti.

Doğrudan teminlerde uydurma teklif mektupları
Belediyenin çöp ihaleleri farklı firmalar tarafından alınsa da hepsinin aynı şahsa ait olduğunu ve hak edişleriyle alakalı yine Halit Güleç’in talimatlarıyla geri ödemeler yapıldığını söyleyen Reşat E., bunun yanı sıra doğrudan temin yöntemi ile verilen işlerin daha sonra teklif mektupları uydurulmak suretiyle yapıldığını anlattı. Reşat E., özellikle mobilya, kırtasiye ve çiçek alımlarında bu yöntemin kullanıldığını söyledi.
2018 yılına kadar belediyede aynı firmalara ihale verildiği ve ödemeler yapıldığı için bu olayların duyulduğunu kaydeden Reşat E., soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı B.B.’ye ait 3 firmaya Güleç’in ödeme talimatı verdiğini ve “B.B. benim akrabamdır. İşini görün” dediğini kaydetti.
Reşat E., soruşturma kapsamına konu olan 32 adet usulsüz yöntemlerle düzenlenen belgelerin belediyede günlük yaptıkları işlemler olduğunu söyledi.

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