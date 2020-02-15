Yalova’da film gibi kovalamaca

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Kocaeli ilinden çaldığı kargo aracıyla kaçmaya çalışan hırsız, Yalova’da polis kovalamacası sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesinde kargo firması çalışanın çalışır vaziyette bıraktığı 41 ACA 974 plakalı kamyoneti çalan A.K (30) kaçmaya başladı. Kaçışı sırasında 4 araca çarpan kamyonetin Yalova’ya doğru geldiği bilgisine ulaşan Yalova Emniyeti, aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden A.K, yaklaşık 40 kilometrelik kovalamaca sonrasında YalovaBursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde yakalanan zanlı gözaltına alındı.

A.K.’nin Yalova Emniyetindeki işlemleri devam ediyor.

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