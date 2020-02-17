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Kanser olan arkadaşı için saçını kesti 9 yaşındaki minik kız, kanserli arkadaşına destek olmak için ...

İHA

Yalova'da, kanser tedavisi sebebiyle saçları dökülen 9 yaşındaki arkadaşına destek olmak isteyen Senanur Kamacı, saçlarını sıfıra vurdu.

Kanser olan arkadaşı için saçını kesti 9 yaşındaki minik kız, kanserli arkadaşına destek olmak için saçını sıfıra vurdu Yaşı küçük, kalbi büyük

Yalova'da, kanser tedavisi sebebiyle saçları dökülen 9 yaşındaki arkadaşına destek olmak isteyen Senanur Kamacı, saçlarını sıfıra vurdu.
Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Ecrin Dalgacıoğlu, yumuşak doku kanseri ile mücadele ediyor. Hastalığı yüzünden Taşköprü İlkokulu’na gidemeyen ve evde eğitim alan Ecrin Dalgacıoğlu’na bu süreçte en büyük desteği komşusu Senanur Kamacı veriyor. Kemoterapi tedavisi sebebiyle saçları dökülen arkadaşının üzüntüsüne dayanamayan minik Senanur, saçlarını sıfıra vurarak arkadaşına destek verdi.
Senanur Kamacı, arkadaşını çok sevdiğini dile getirerek, “Ecrin çok üzülüyordu. O saçlarını çok zor uzatmıştı. Uzattığı için de çok mutlu olmuştu. Bir gün kemoterapi almaya başlayınca saçları dökülmeye başladı. Ben de onun için kendi saçlarımı feda ettim. Biz aynı yerde okumuyoruz. Ecrin evde ders alıyor. Çünkü hastalık yüzünden evde ders almak kalıyor. Bir de insanların yanına çok fazla yaklaşamıyor. Okuldan gelince hep ders yapıyoruz” diye konuştu.
Nisan ayında hastalığı teşhis edilen ve tedaviye başlayan Ecrin Dalgacıoğlu ise, arkadaşının yaptıkları karşısında çok duygulandıklarını söyledi. Hastalığında arkadaşının hep yanında olduğunu ifade eden Ecrin Dalgacıoğlu, “Duygulandım. Ağlayacak gibi oldum. Gün içerisinde oyun oynuyoruz, ödev yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Arkadaşımla birlikte günlerimiz güzel geçiyor. Arkadaşlarımı çok seviyorum” dedi.
Dalgacıoğlu, gelecekte doktor olarak kendisi gibi hastalara yardımcı olmak istediğini söyledi.
Çocuğu kanser hastalığıyla mücadele eden Seher Dalgacıoğlu ise, Senanur Kamacı’nın yaptığı davranışın çok önemli olduğunu belirterek, “Küçücük kalbinde büyük şeyler besliyormuş, bunun farkına vardık. Biz çok mutlu olduk. Ecrin’in ikinci defa saçı kesildiğinde dökülmeye başlıyordu artık. O zaman düşündük, nasıl açıklayacağız Ecrin’e bunu diye. Sena bize öyle bir şey yaptı ki birlikte odada kitap okuyorlardı. Yanıma geldi, Sena, ‘Seher Teyze. Ecrin’in saçları yine dökülüyor’ dedi. ‘Evet kızım, farkındayım’ dedim. ‘Ben de saçlarımı kestireceğim’ dedi. Ben ilk anda duyduğumda, hani saçlarını kestirip sonra pişman olur diye duyguya kapıldım. Kızım dedim, bu böyle mümkün değil. Ailesiyle konuşmasını söyledim. ‘Hayır Seher teyze, ben saçlarımı kestireceğim’ dedi ve hemen eve gitmiş, annesine anlatmış. Çok mutlu oldum. O küçücük kalbiyle bana öyle bir şey yaptı ki, o 11 ayı sanki bizim arkamızda bıraktı, kızımın kendini güçlü hissetmesi için. Çok mutluyum. İlk önce o küçük kıza teşekkür etmek istiyorum, sonra da onu destekleyen ailesine. Kızım da ilk önce ağlamıştı, ama arkadaşının bu davranışından sonra kuaföre gülerek gittik” açıklamasında bulundu.
Senanur'un annesi Rukiye Kamacı da, çocuğunun davranışıyla iftihar ettiğini belirterek, “Gurur duydum, onurlandım. Kızım bir gün geldi, anne, saçlarımı kestirip Ecrin'e hediye edebilir miyim diye sordu. Ben de, düşündüğün güzel bir şey, arkanda duruyorum, eğer kararlıysan yapabilirsin dedim. Babası da ben de onayladık ve gurur duyduk. Beraber oyun oynuyorlar, kitap okuyorlar, vakit geçiriyorlar” ifadesini kullandı.

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