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Armutlu’da kış güneşi keyfi Türkiye’nin çeşitli illerinde sağlık ve dinlenme amaçlı termal tesislere ...

İHA

Türkiye'nin önemli sağlık ve tatil turizmi bölgesi olarak öne çıkan Yalova'nın Armutlu ilçesi, yazın olduğu kadar kışın da yoğun ilgi görüyor.

Armutlu’da kış güneşi keyfi Türkiye’nin çeşitli illerinde sağlık ve dinlenme amaçlı termal tesislere gelen tatilciler, sahilde kış güneşi keyfi yaptı

Türkiye’nin önemli sağlık ve tatil turizmi bölgesi olarak öne çıkan Yalova’nın Armutlu ilçesi, yazın olduğu kadar kışın da yoğun ilgi görüyor.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Armutlu’ya gelen vatandaşlar, deniz kıyısında, koylarda eş ve çocukları ile yürüyüş yaparak kış güneşi banyosu yaptı. Şehrin gürültü ve stresinden uzakta, dağ, orman ve denizin buluştuğu sessiz koylarda huzur bulan tatilciler, güneşli havanın keyfini doyasıya yaşadı.

Türkiye’nin en büyüğü
İhlas Armutlu Tatil Köyü, Yalova’nın Armutlu ilçesi Bozburun mevkiinde yer alıyor. Ormanlarla kaplı deniz kıyısında 36 bin metrekare bir arazi üzerinde Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı termal tatil köyü niteliğinde olan tesislerdeki 2 bin 136 dairenin tamamında kaplıca suyu imkanı var. 2004 yılında hizmete giren tesiste 37 bin 542 adet devremülk bulunuyor.

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