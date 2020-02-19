Askeri yüzer havuz Altınova’da inşa edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Askeri yüzer havuz Altınova’da inşa edildi

İHA

Yerli ve milli imkânlarla Yalova Altınova Tersane Bölgesinde Kurulu bulunan HatSan Tersanesi'nde inşa edilen yüzer havuz, TSK'ya teslim edildi.

Askeri yüzer havuz Altınova’da inşa edildi

Yerli ve milli imkânlarla Yalova Altınova Tersane Bölgesinde Kurulu bulunan HatSan Tersanesi’nde inşa edilen yüzer havuz, TSK'ya teslim edildi.
Türk silahlı Kuvvetleri’nin Yüzer Havuz Projesi, Altınova HatSan Tersanesi’nde inşa edilip TSK’ya teslim edildi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile HATSAN arasında imzalanan sözleşmeyle inşa edilen, Türk Loydu Klaslı askeri yüzer havuz tamamlandı. Türk Loydu tarafından klas sertifikası teslim edilen yüzer havuz; 175 metre boy, 42 metre genişliği ve 10 bin ton kaldırma kapasitesi ile daha önce Türkiye’ de yapılmış en büyük yüzer havuzlardan bir tanesi olma özelliğine sahip.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da fuhuş operasyonu: 50 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Yalova'da fuhuş operasyonu: 50 şüpheli adliyede
Yalova'da büyük fuhuş operasyonu: 50 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova'da büyük fuhuş operasyonu: 50 gözaltı
Altınova’dan bir yıldız doğdu
YEREL HABERLER Altınova’dan bir yıldız doğdu
CHP´li Torun: Belediyedeki zimmet olayını ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibi
YEREL HABERLER CHP´li Torun: Belediyedeki zimmet olayını ortaya ...
Armutlu’da kış güneşi keyfi Türkiye’nin çeşitli illerinde sağlık ve dinlenme amaçlı termal tesislere gelen tatilciler, sahilde kış güneşi keyfi yaptı
YEREL HABERLER Armutlu’da kış güneşi keyfi Türkiye’nin çeşitli ...
Kanser olan arkadaşı için saçını kesti 9 yaşındaki minik kız, kanserli arkadaşına destek olmak için saçını sıfıra vurdu Yaşı küçük, kalbi büyük
YEREL HABERLER Kanser olan arkadaşı için saçını kesti 9 yaşındaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X