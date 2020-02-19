Askeri yüzer havuz Altınova’da inşa edildi

Yerli ve milli imkânlarla Yalova Altınova Tersane Bölgesinde Kurulu bulunan HatSan Tersanesi’nde inşa edilen yüzer havuz, TSK'ya teslim edildi.

Türk silahlı Kuvvetleri’nin Yüzer Havuz Projesi, Altınova HatSan Tersanesi’nde inşa edilip TSK’ya teslim edildi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile HATSAN arasında imzalanan sözleşmeyle inşa edilen, Türk Loydu Klaslı askeri yüzer havuz tamamlandı. Türk Loydu tarafından klas sertifikası teslim edilen yüzer havuz; 175 metre boy, 42 metre genişliği ve 10 bin ton kaldırma kapasitesi ile daha önce Türkiye’ de yapılmış en büyük yüzer havuzlardan bir tanesi olma özelliğine sahip.

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