YALOVA´da düzenlenen fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 13´ü tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 28 kadının sınır dışı etme işlemleri devam ederken, yapılan sağlık kontrolünde bir kadının HIV(AIDS) virüsü taşıdığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, 5 otel ve 14 evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen cumartesi günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 28´i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 50 kişi gözaltına alındı. 1 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 50 kişiden 13´ü 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi de serbest bırakıldı.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Yalova´da fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edilmesi için işlemleri devam ediyor. Kadınlara yapılan sağlık kontrollerinde 1 kadında HIV(AIDS) virüsüne rastlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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