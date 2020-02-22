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Yalova'da iş kazasının yaşandığı tersaneden açıklama Tersanedeki işçi çalışma alanı dışında şeritle ...

İHA

Yalova'da bir tersanede meydana gelen, bir işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Tersane yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşındaki K.K. isimli işçinin iddia edildiği gibi gemide başlatılan yıkama çalışması sırasında değil, bu çalışma tamamlandıktan sonra çalışma alanının dışında şeritle girilmesi yasaklanmış kapalı alanda kendi dikkatsizliği neticesi düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Tersanede her iş için çalışma mahalli belirlenmekte ve çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Müteveffa işçinin çalışma...

Yalova'da bir tersanede meydana gelen, bir işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Tersane yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşındaki K.K. isimli işçinin iddia edildiği gibi gemide başlatılan yıkama çalışması sırasında değil, bu çalışma tamamlandıktan sonra çalışma alanının dışında şeritle girilmesi yasaklanmış kapalı alanda kendi dikkatsizliği neticesi düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Tersanede her iş için çalışma mahalli belirlenmekte ve çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Müteveffa işçinin çalışma alanının dışında neden bulunduğu ve düştüğü soruşturulmaktadır. Meydana gelen olaydan dolayı son derece üzgünüz" denildi. Öte yandan olayla alakalı tahkikatın devam ettiği, yapılan otopsinin ardından K.K.'nin cenazesinin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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