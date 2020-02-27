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“Yolun sonu hayat olsun”

İHA

Yalova Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

“Yolun sonu hayat olsun”

Yalova Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.
Altınova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/A Sınıfı öğretmen ve öğrencileri, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla “Yolun sonu hayat olsun” eTwinning Projeleri kapsamında Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret edip projeleri hakkında bilgi verdiler.
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı, 4/A sınıf öğretmeni Hatice Yıldırım, öğrenciler Nida Bahadır, Fatih Dulun, Hasan Oturan ve Furkan Doruk Çelik, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ettiler. 4/A sınıfı öğrencileri; ülkemizdeki “trafik kazalarına” dikkat çekmek ve trafik kurallarına uyma konusunda, "toplumsal farkındalık" oluşturmak amacıyla başlatılan projenin yaygınlaştırma etkinliklerinden birini daha gerçekleştirdi.
Hazırladıkları broşür ve afişlerle projelerini sunan öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından ilgiyle karşılandı. Öğrencilerin yaptıkları etkinlikleri dinledikten sonra, trafik sorunlarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Dr. Metin Oral kaldırım ve bisiklet yolu düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

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