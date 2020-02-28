Yalova'da fırtınada sürüklenen gemi yan yattı

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)-YALOVA´nın Altınova ilçesinde, kuru yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenip, yan yattı. Gemiyi kurtarma çalışmalarına başlandı.
Altınova'ya tersaneye bakım onarım için getirilerek, açıkta demirlenen `Alfonsito´ isimli kuru yük gemisi, fırtına nedeniye kıyıya sürüklenerek, yan yattı. Gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Cem Mete OKUR
2020-02-28 11:37:21
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