Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı (2)

ZİMMET SORUŞTURMASI GENİŞLETİLİYOR: 5 GÖZALTI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yalova Belediyesi'nde başlatılan 'zimmet' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. gözaltına alındı. Yalova Belediyesi'nden usulsüz olarak toplam 4 milyon 375 bin 753 lira ödeme aldığı tespit edilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-02-28 21:57:10
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