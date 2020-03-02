Kiviye korona virüsü darbesi

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, İran’la sınır kapılarının kapanmasının buradan ülkeye kivi girişini keseceği için kivi fiyatında bir miktar yükselme yaşanabileceğini dile getirdi

Türkiye’nin kivi ihtiyacının yüzde 50’sini Yalova’nın Subaşı beldesindeki bahçelerdeki üretim karşılıyor. Yalova’daki kivi üreticileri yıllık yaklaşık 40 bin ton civarında kivi üretiyor. Ülkenin yıllık 80 bin ton civarında ise kivi tüketimi bulunuyor. Geri kalan miktar ise ülkeye ağırlıklı olarak İran’dan giriyor. Ancak ülkenin İran’da baş gösteren korona virüsü salgını nedeniyle sınırları kapaması sonrasında bu ülkeden Türkiye’ye kivi girişi de kesildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, bu durumun uzun sürmesi halinde kivi fiyatında yükselme yaşanabileceğini belirtti. Tunalı, “Yerli üretim kivileri alan satıcılar ihtiyaç duyulan diğer kısmı ise İran’dan ithal ediyor. Ancak İran’la korona virüs nedeniyle şu anda sınır kapıları kapandığından ülkeye ithal kivi girişi ciddi oranda durdu. Şu an için eldeki kivi stokları yeterli. Ancak sınır kapıları uzun süreli olarak kapalı kalırsa kivi fiyatları da artacaktır” dedi.

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