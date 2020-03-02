Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı

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Yalova Belediyesi’nde meydana gelen zimmete para geçirme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Belediyesi’nde meydana gelen zimmete para geçirmek ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gözaltılar gerçekleşti. KOM ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarla A.R.A, T.K, A.D, T.D ve T.T adlı şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar Yalova Emniyet Müdürlüğünde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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