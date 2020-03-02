Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun: “Türk gemileri beyaz listede yer alıyor”

Yalova Valiliği himayesinde Liman Başkanlığı ve Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen "Denizcilik Zirvesi", Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un iştirakiyle gerçekleştirildi. Dursun, “Türk bayraklı gemiler Paris Liman Devleti Kontrolü Memerandumunda beyaz listede yer alıyorlar. Kara listeden başladık. Önce gri listeye çıktık. Şimdi de beyaz listedeyiz” dedi.

Yalova Denizcilik Zirvesi Yalova’da bir otelde gerçekleştirildi. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Yalova Valisi Muammer Erol, denizcilik bölümü bulunan üniversitelerin rektör ve rektör yardımcıları ile sektör temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında zirveye katılanlara hitap eden Bakan Yardımcısı Selim Dursun, “Yalova’nın bizdeki yeri bir başka. Mavi ve yeşilin bu kadar yakıştığı bir başka il yok. En küçük coğrafyaya sahip olsa da başarıdan başarıya koşan bir il. Bizim ülkede 81 tersanemiz var. Bunun 37’si Yalova’da. 2004 yılında bir karar verilmiş. Yalova’nın Altınova bölgesi tersaneler bölgesi olarak seçilmiş. Bir yola çıkılmış. Tersaneler bölgesi mükemmele doğru gidiyor. Biz bunu yakînen izliyoruz. Bakanlık olarak da buraya ayrı bir önem veriyoruz. Biz denizcilikteki payı artırmak için bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz dünya denizciliğinde önemli bir yere sahibiz. Bunu da düşünerek, seyir emniyetiyle, can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin de kurulmasına yönelik birtakım çalışmaları en üst seviyeye çıkartmaya gayret ediyoruz. Yapmış olduğumuz etkin denetim ve sertifikalandırma çalışmalarıyla da Türk bayraklı gemiler Paris Liman Devleti Kontrolü Memerandumunda beyaz listede yer alıyorlar. Kara listeden başladık. Önce gri listeye çıktık. Şimdi de beyaz Listedeyiz. Bunu koruyoruz. En son 2019 yılında yüzde 1.6’lık bir tutunma oranı ile en üst seviyeyi yakalamış olduk. Bunun devamını sağlamak da hepimizin görevi” dedi.

Konuşmasının ardından Yalova Valisi Muammer Erol tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’a bir hediye sunuldu. Zirve gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

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