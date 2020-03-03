Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

İHA

Yalova Belediyesinde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 10 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

Yalova Belediyesinde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 10 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan K.B., E.Ö., B.B., S.Ç. ve C.D. Yalova Adliyesi’ne getirildi. Hakim karşısında bir kez daha ifade veren 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon lira ödeme aldığı iddia edilen şüphelilerin haricinde gözaltında bulunan 5 kişinin daha Yalova Emniyetindeki sorgusu sürüyor.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında olduğu 9 kişi ise tutuklu bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 ...
26 yıl sonra yakalandı Yıllardır kılık değiştirip güvenlik güçlerinden kaçtı
YEREL HABERLER 26 yıl sonra yakalandı Yıllardır kılık değiştirip ...
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 ...
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 5 ...
Kivi’ye Coronavirüs darbesi
YEREL HABERLER Kivi’ye Coronavirüs darbesi
Ölü yunus balığı sahile vurdu
YEREL HABERLER Ölü yunus balığı sahile vurdu
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 gözaltı daha
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 5 ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun: “Türk gemileri beyaz listede yer alıyor”
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim ...
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni gözaltı
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarında 5 yeni ...
Kiviye korona virüsü darbesi
YEREL HABERLER Kiviye korona virüsü darbesi
Tersanede yangın 'Karamürsel' adlı arabalı vapurda yangın çıktı
YEREL HABERLER Tersanede yangın 'Karamürsel' adlı arabalı vapurda ...
İnce: Ana muhalefet partisi genel başkanına neden bilgi vermiyorsun
YEREL HABERLER İnce: Ana muhalefet partisi genel başkanına neden ...
Altınova tek yürek, tek ses: 'şehitler ölmez, vatan bölünmez'
YEREL HABERLER Altınova tek yürek, tek ses: 'şehitler ölmez, vatan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X